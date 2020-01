Le forti raffiche di vento che stanno interessando la nostra isola in queste ore stanno rendendo non poco difficili i trasporti marittimi.

Il comandante della motonave veloce della compagnia di navigazione “Caremar”, nella prima serata di oggi, ha dovuto effettuare alcune manovre non abituali per poter ormeggiare, in sicurezza, presso la banchina del Redentore ad Ischia.