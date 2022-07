Ischia, ordinanza per la sosta in via Iasolino con… mistero!

Il comandante della Polizia Locale di Ischia ha modificato e integrato una ordinanza adottata a luglio 2019, almeno secondo quanto riportato. Sta di fatto che probabilmente siamo in presenza del solito errore, considerata la motivazione di quel provvedimento, come descritta nella ordinanza di modifica: «Premesso che con n. ordinanza n. 98 del 17/07/2019, al punto n. 5, veniva istituito il divieto di sosta in Via Iasolino nel tratto di strada antistante alle biglietterie Alilauro al fine di predisporre percorsi differenziati e distanziamento in ottemperanza alle misure anti Covid».

Sta di fatto che a luglio 2019 di Covid ancora non si parlava, risalendo l’inizio della pandemia all’inverno del 2020. Dunque evidentemente l’ordinanza doveva risalire al luglio di quell’anno oppure le motivazioni erano diverse…

Adesso il comandante scrive che «considerato che, con il cessare dell’emergenza, sono venute meno le suddette necessità…». Anche questa considerazione sarebbe opinabile, ma sta di fatto che nonostante la continua diffusione dei contagi il governo ha di fatto dichiarato cessato lo stato di emergenza.

Dunque il comandante ritiene opportuno «istituire ulteriori aree per consentire la fermata delle autovetture per il tempo strettamente necessario alla salita e discesa di passeggeri, con obbligo per il conducente di restare a bordo».

L’ordinanza adottata dispone dunque una parziale modifica ed integrazione sempre di quel provvedimento che risalirebbe a luglio 2019. In particolare: «In via Iasolino, sono individuati n. 4 stalli per consentire la fermata delle autovetture per il tempo strettamente necessario alla salita e discesa di passeggeri, con obbligo per il conducente di restare a bordo. I suddetti stalli sono identificati nel modo seguente: n. 2 stalli nel tratto antistante alle biglietterie Alilauro (lato destro); n. 2 stalli nel tratto di strada compreso tra il cd. Scivolo e Piazza Trieste (lato sinistro)».