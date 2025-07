Ischia, ordinanza per i nuovi orari delle ZTL

Il comandante della Polizia Locale di Ischia Chiara Romano ha adottato una nuova ordinanza relativa agli orari di attivazione delle Ztl, disponendo nello specifico il posticipo per i Varchi Corso Colonna, Via Roma (n. 4, 5 e 6) e Ischia Ponte (n. 7 e 8).

Nel provvedimento si fa riferimento alla ordinanza del 16 aprile scorso che disponeva la riattivazione delle ZTL, ad eccezione delle n. 1 e 2 e relativa disciplina degli orari. Sta di fatto che l’ordinanza del 31 maggio, che disponeva la riattivazione anche delle ZTL n. 1 e 2, conteneva un errore relativo all’orario di funzionamento, indicato fino alle ore 04:00.

Il comandante ha dunque provveduto alla parziale modifica e rettifica di quel provvedimento correggendo l’errore e disponendo al contempo il posticipo dell’orario pomeridiano per Corso Vittoria Colonna, Via Roma e Ischia Ponte, causa l’avanzare della stagione turistica e l’intensificarsi del caldo.

La nuova ordinanza dispone: «Dal giorno 03 luglio c.a., gli orari di funzionamento delle Z.T.L. sul territorio sono fissati come segue:

VIA IASOLINO – ZTL 1 (Via Iasolino – Piazzale Trieste) – ZTL 2 (Via Iasolino – Piazza A. Reggia) Tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 16:00 e dalle 17:00 alle 02:00

VIA ROMA E CORSO VITTORIA COLONNA – ZTL 4 (Via delle Terme – Incrocio Via Alfredo de Luca) – ZTL 5 ( Via E. Cortese ingresso da Piazza degli Eroi) – ZTL 6 (Corso Vittoria Colonna – incrocio F.sco Sogliuzzo) Tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle 18:00 alle 04:00;

ISCHIA PONTE – ZTL 7 (Via Seminario – incrocio Via Antonio Sogliuzzo) – ZTL 8 (Via G.B. Vico – incrocio Via Nuova Cartaromana) Tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle 18:00 alle 04:00».

Restano invariate le deroghe.

Viene come sempre precisato che le disposizioni «possono essere modificate in qualsiasi momento, con provvedimento equipollente, qualora le misure in essa adottate dovessero rilevarsi, per motivi contingenti o connessi alla stagione turistica, inadeguate o insufficienti o, comunque non corrispondenti alle esigenze».