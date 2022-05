Ischia, orari primaverili per le ZTL

Più si entra nel vivo della stagione turistica, più si rende necessario ampliare gli orari di funzionamento delle ZTL. E così il comandante della Polizia Locale di Ischia ha adottato una nuova ordinanza che dispone appunto una variazione degli orari. Motivandola proprio nell’evidenziare «che con l’avanzare della stagione turistica, è aumentato l’afflusso veicolare e pedonale, soprattutto nel weekend e, di conseguenza, si rende necessario incrementare il controllo dei transiti anche al fine di ridurre l’afflusso veicolare verso le zone del centro cittadino prorogando, nei giorni sabato, domenica e festivi, l’orario di attivazione delle ZTL fino alle 22:30».

E dunque ordina: «A partire da sabato 30 Aprile 2022 e fino a nuova disposizione sono adottati i seguenti orari di vigenza per le ZTL 4, 5 e 6: ZTL 4 (Via delle Terme-Incrocio Via Alfredo de Luca), ZTL 5 ( Via E. Cortese ingresso da P.zza degli Eroi), ZTL 6 (Corso Vitt. Colonna incrocio F.sco Sogliuzzo) dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:30; Sabato, domenica e festivi dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:30.

Ed i seguenti orari di vigenza per le ZTL 7 e 8: ZTL 7 (Via Seminario Ischia Ponte), ZTL 8 (Via G.B. Vico incrocio Via Nuova Cartaromana) Sabato, domenica e festivi dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:30».

Restano ovviamente invariate le deroghe e le altre disposizioni non in contrasto con l’ultima ordinanza.