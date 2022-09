Ischia, ora ritornano le domeniche ecologiche. Ma è solo copia e incolla

Gianni Vuoso | Il comune di Ischia ha diffuso la notizia delle giornate ecologiche che ritornano ad Ischia nelle prossime domeniche. Siamo rimasti colpiti dal breve testo di presentazione dell’iniziativa, soprattutto laddove si scrive che “settembre è anche il mese del senso civico” e che l’obiettivo è quello di “riapprezzare la bellezza delle nostre strade e del nostro territorio libero dalle auto” e ancora di “sensibilizzare la cittadinanza ad un uso più limitato dell’auto a favore di trasporti pubblici ed ecologici”.

Che bei propositi! Encomiabili per la nuova giunta e per il “nuovo” sindaco.

Solo che i propositi, i desideri, i progetti appartengono ad un mondo e la realtà invece, è ben altra cosa e fra le due sfere la distanza è così forte che alla fine ti chiedi se questi organizzatori stiano lì innamorati delle proprie chiacchiere o siano impegnati a prendere in giro un paese che non riesce a intravvedere una parvenza di soluzione ai problemi che l’attanagliano.

Per essere più precisi: davvero fa ridere quando si parla di mese del senso civico. Induce a pensare che gli altri mesi lo stesso senso non esiste, non è neppure immaginato. Tra l’altro, basta leggere le denunce che la stampa locale diffonde sulle numerose carenze, puntualmente disattese e tutte prive di una civica risposta che non arriva né a settembre né in altri periodi dell’anno. Segno che questo senso civico, tanto sbandierato, in fondo è proprio ignorato.

Ancor più ridicolo è l’obiettivo di far “riapprezzare la bellezza delle nostre strade e del nostro territorio libero dalle auto”. Non facciamo l’elenco delle strade da ammirare per la loro bellezza. Sarà sufficiente pensare solo alla Mandra, a Via Pontano, ad un tratto del Corso V. Colonna. Ma davvero vogliamo scherzare? Ma davvero pensate che la gente sia così stupida da credere a queste corbellerie? E via, siamo seri. O approfittate del consenso elettorale ricevuto anche dagli elettori della Mandra? Ma avete un’idea di cosa siano le strade citate? Potremmo aggiungere anche via Arenella, quella che conduce a Ischia Ambiente. Che disastro. Come fa la gente che abita lì a riappropriarsi della bellezza di quella strada? E potremmo continuare.

Dovremmo ammirare la bellezza di queste strade libere dalle auto? Ma se via Pontano è la tangenziale del Comune, come è possibile immaginare questa strada libera dalle auto? Occorre proprio un bel po’ di fantasia.

E l’ultimo obiettivo non meno ridicolo degli altri è l’invito ad usare i mezzi pubblici per evitare l’uso della propria auto. Bene. Pensate di andare ad Ischia Ponte con un mezzo pubblico? Impossibile.

Forse è l’unico comune d’Italia dove le isole pedonali sono vietate al transito dei bus pubblici. Ad Ischia Ponte il bus non può circolare quando il borgo è chiuso al traffico.

Il direttore dell’Eav isola d’Ischia, Nunzio Cozzolino, davvero non riesce a comprendere un’ordinanza del genere e non riesce a darsi una spiegazione plausibile, soprattutto in considerazione del fatto che tutti i turisti che usano il bus chiedono agli autisti il motivo per il quale la fermata non è sul Piazzale Aragonese ma dinanzi al costruendo parcheggio della Siena. “Cosa possono rispondere i nostri autisti?” dice.

E poi si ripete che le domeniche ecologiche servono ad usare i mezzi pubblici.

Forse, chi ha scritto il comunicato ha fatto copia e incolla con uno simile, ma pubblicato in un luogo dove le strade si possono ammirare davvero per la loro bellezza, dove i mezzi pubblici viaggiano dappertutto e con una frequenza utile a scoraggiare l’uso della propria auto e dove l’amministratore, dotato di un notevole senso civico, risponde al cittadino che chiede e che protesta e rende noto ciò che accade nella cosa pubblica, nel rispetto della massima trasparenza.

Ma fin che si fa copia e incolla…