ISCHIA, ORA FAI IL +4. Il Casoria stecca con albanova e si ferma…

Sarà una partita diversa rispetto alla gara col Massa Lubrense, è sicuro mister Enrico Buonocore che, nella classica conferenza stampa alla vigilia, ha parlato dei prossimi avversari. Nell’ultimo impegno casalingo con i costieri, la prestazione è stata contraddistinta da errori di precisione e da scelte non ideali. L’Ischia, però, troverà davanti un Atletico Calcio più determinato e con qualità diverse; dunque, la sfida sarà tutt’altro che semplice per i gialloblù: “Col Massa Lubrense non abbiamo fatto una partita brillantissima nel primo tempo, nella ripresa siamo arrivati sei o sette volte in prossimità della porta, poi siamo stati imprecisi o abbiamo preso due traverse.

I ragazzi devono stare liberi, non devono assolutamente avere la pressione della partita, devono giocare con lucidità e fare la scelta giusta. Stiamo parlando di questo da una settimana. Devono stare tranquilli e pensare ad approcciare bene, cercando di difenderci nella metà campo avversaria e, quando abbiamo le situazioni di gioco e le opportunità per andare a creare, dobbiamo fare la scelta giusta. Dobbiamo essere un po’ più cattivi davanti alla porta, senza farci prendere dall’ansia. Credo sia un momento che ci sta nell’arco di un campionato.

Ci sono questo tipo di partite e credo che da qui alla fine anche le squadre che stanno vincendo sempre avranno queste difficoltà. È normale, questi momenti arrivano. Anche col Massa Lubrense, una partita che ripeto era da vincere, nel secondo tempo abbiamo creato tanto e occasioni limpide. Loro tiravano la palla in avanti e non la seguivano, non hanno mai superato la metà campo e solo l’attaccante correva in avanti. Gli altri restavano fissi nella loro zona di campo. L’Atletico Calcio qualcosa proverà a fare, ha dei buoni giocatori, gli mancano però tre o quattro elementi: avranno concetti diversi. Occhio a Sannino, Labriola, Lepre che è capocannoniere. Dietro gli manca il difensore centrale titolare. Nel complesso, è una buona squadra che ha cambiato allenatore”.

CONVOCATI Mister Buonocore per la gara Ischia Calcio-Atletico Calcio di Domenica 19 Febbraio 2023 (ore 14.30, stadio “E. Mazzella” Ischia) ha convocato i portieri: Mazzella, Gemito e Musella; difensori: Ballirano, Chiariello, Di Costanzo, Florio, Buono L., Buono S., Pastore, Matarese; centrocampisti: Arcamone G.G., Arcamone M., Cibelli, Matute, Patalano, Trofa; attaccanti: Brienza, Simonetti, Padin, Longo, Mattera, De Luise, Pesce, Mautone.

ARBITRO Ischia Calcio – Atletico Calcio sarà arbitrata dal Sig. Diego Coraggio di Napoli e dagli assistenti Costantino Recano di Nola e Mauro Panico di Nola