Ischia. Nuovo volontario iscritto all’Albo, pagata la polizza assicurativa

I Comuni che si avvalgono dell’opera di volontari devono ovviamente provvedere alla necessaria copertura assicurativa per le varie attività espletate.

E’ il caso del Comune d’Ischia, che a fine anno ha proceduto a una nuova iscrizione nell’Albo dei Volontari, riguardante Francesco Ferrandino. Per attività da svolgere preferibilmente nel settore della pubblica istruzione, cultura e turismo.

Il responsabile dell’ufficio competente ha dunque chiesto alla compagnia Vittoria Assicurazione il preventivo per la polizza assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi) e per la polizza infortuni e malattie professionali. Che prevede un costo di 85 per ciascuna polizza, dunque una somma totale di 170 euro.

Approvato il preventivo, il dirigente ha provveduto alla liquidazione della somma alla compagnia assicuratrice.