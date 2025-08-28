giovedì, Agosto 28, 2025
Ischia, nuovo incarico nello staff del sindaco

Arriva al Comune d’Ischia l’incarico al funzionario da inserire nello staff del sindaco. Un incarico fiduciario conferito con proprio decreto da Enzo Ferrandino e strettamente legato al mandato del primo cittadino.

Viene richiamata la norma che «prevede la possibilità per gli enti locali di conferire, con contratto a tempo determinato, incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione per l’esercizio delle funzioni di supporto agli organi di direzione politica; tali incarichi possono essere conferiti in forma diretta, con rapporto fiduciario, senza selezione comparativa».

La programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2025-2027 approvata ad aprile dalla Giunta prevede proprio l’utilizzo di personale a contratto a tempo determinato «per posizioni di incarichi Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione, nel numero massimo di n. 4 unità, di cui due a tempo pieno e due a tempo parziale (50% del tempo pieno, 18 ore settimanali) – nel rispetto dei limiti di spesa (spesa anno 2009) per lavoro flessibile».

Il decreto sindacale rileva a questo punto la necessità, «per il perseguimento di obiettivi strategici per l’Amministrazione comunale, di avvalersi di personale di fiducia del vertice politico, che possiedano titoli culturali e competenze tali da poter svolgere compiti di ausilio e di collaborare con il Capo dell’amministrazione e con la Giunta nelle funzioni di coordinamento e direzione del territorio comunale».

L’incarico è stato conferito all’ing. Paolo Regine, «addetto alle attività istituzionali dell’ufficio di staff a supporto degli organi di direzione politica (Sindaco e Giunta, già precedentemente incaricato in eguale ruolo, fino alla fine del mandato sindacale». L’incaricato è dunque «inserito nello staff del sindaco» e dovrà collaborare con il vertice politico.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

