Ischia, nuovo incarico nello staff del sindaco

Arriva al Comune d’Ischia l’incarico al funzionario da inserire nello staff del sindaco. Un incarico fiduciario conferito con proprio decreto da Enzo Ferrandino e strettamente legato al mandato del primo cittadino.

Viene richiamata la norma che «prevede la possibilità per gli enti locali di conferire, con contratto a tempo determinato, incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione per l’esercizio delle funzioni di supporto agli organi di direzione politica; tali incarichi possono essere conferiti in forma diretta, con rapporto fiduciario, senza selezione comparativa».

La programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2025-2027 approvata ad aprile dalla Giunta prevede proprio l’utilizzo di personale a contratto a tempo determinato «per posizioni di incarichi Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione, nel numero massimo di n. 4 unità, di cui due a tempo pieno e due a tempo parziale (50% del tempo pieno, 18 ore settimanali) – nel rispetto dei limiti di spesa (spesa anno 2009) per lavoro flessibile».

Il decreto sindacale rileva a questo punto la necessità, «per il perseguimento di obiettivi strategici per l’Amministrazione comunale, di avvalersi di personale di fiducia del vertice politico, che possiedano titoli culturali e competenze tali da poter svolgere compiti di ausilio e di collaborare con il Capo dell’amministrazione e con la Giunta nelle funzioni di coordinamento e direzione del territorio comunale».

L’incarico è stato conferito all’ing. Paolo Regine, «addetto alle attività istituzionali dell’ufficio di staff a supporto degli organi di direzione politica (Sindaco e Giunta, già precedentemente incaricato in eguale ruolo, fino alla fine del mandato sindacale». L’incaricato è dunque «inserito nello staff del sindaco» e dovrà collaborare con il vertice politico.