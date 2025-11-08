Ischia, “nuovo” impianto di climatizzazione per la Biblioteca

Nel 2022 il Comune di Ischia aveva ricevuto dalla Città Metropolitana di Napoli un finanziamento per il progetto “Lavori di riqualificazione e ammodernamento dell’impianto di climatizzazione della Biblioteca Antoniana”. Risorse stanziate per la realizzazione e/o riqualificazione e ammodernamento dei luoghi della cultura.

Il progetto esecutivo all’epoca approvato, era stato redatto dall’ing. Luigi De Angelis, mentre rup veniva nominato l’arch. Carmine Prevenzano.

All’epoca la Giunta dava atto che l’Ente «concorre al finanziamento di che trattasi, assumendo l’impegno diEuro 2.668,88 in caso di assegnazione del medesimo finanziamento».

Il progetto poi rielaborato e adeguato dall’Utc su input dell’Amministrazione presenta un importo totale 45.991,59 euro, di cui 32 753,27 per lavori. Il finanziamento della Città Metropolitana ammonta a 24 769,80 euro, mentre la quota di cofinanziamento a carico del Comune a 21 221,79 euro. La somma dunque è “cresciuta” rispetto a quanto deliberato nel 2022.

Ora la Giunta, oltre ad approvare la rimodulazione del progetto, ha dovuto procedere anche alla variazione di bilancio in via d’urgenza che dovrà poi essere ratificata dal Consiglio comunale.

I 45.991,59 euro non erano infatti stati inseriti nel bilancio di previsione 2025/2027. Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, si è proceduto alla iscrizione della somma di 20.802,99 euro «per il documento preliminare alla progettazione».

Si dovrà ora dare corso alle ulteriori fasi per poter poi dotare finalmente la Biblioteca Antoniana di un impianto di climatizzazione adeguato.