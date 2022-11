Ischia, nuovi orari per la Ztl di via Porto e Riva Destra

Il comandante della Polizia Locale di Ischia Chiara Romano ha deciso una modifica degli orari della ZTL 3 Via Porto – Riva Destra a partire dal 23 novembre e fino a nuova disposizione. Una decisione assunta in conseguenza delle sempre più frequenti condizioni meteo marine avverse che si stanno presentando in questa stagione autunnale, che consigliano di ridurre gli orari di attivazione della zona a traffico limitato. L’ordinanza fissa così i nuovi orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle 15:00; Sabato, domenica e festivi dalle ore 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 24:00.

Viene anche precisato che tali disposizioni «possono essere soggette a variazioni in caso di necessità e urgenze connesse ad avverse condizione meteorologiche».