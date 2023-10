Ischia, nuovi orari autunnali per le ZTL

Con l’inizio dell’autunno cambiano gli orari delle ZTL nel comune d’Ischia. Il comandante della Polizia Locale Chiara Romano ha adottato una nuova ordinanza efficace dal 17 ottobre, che riduce gli orari di attivazione.

Il provvedimento dunque dispone: «A partire dal 17 ottobre c.a. e fino a nuova disposizione, gli orari di funzionamento delle ZTL poste sul territorio sono fissati come segue:

VIA IASOLINO – ZTL 1 e 2 (Via Iasolino – Piazzale Trieste e Via Iasolino – Piazza A. Reggia) Dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 21:00 Sabato, domenica e festivi dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00 Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

VIA PORTO – RIVA DESTRA – ZTL 3 (Via Porto) Tutti i giorni dalle ore 10:30 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 01:00

VIA ROMA E CORSO VITTORIA COLONNA – ZTL 4 (Via delle Terme – Incrocio Via Alfredo de Luca) – ZTL 5 ( Via E. Cortese ingresso da Piazza degli Eroi) – ZTL 6 (Corso Vittoria Colonna – incrocio F.sco Sogliuzzo) Tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00

ISCHIA PONTE – ZTL 7 ( Via Seminario – incrocio Via Antonio Sogliuzzo) – ZTL 8 ( Via G.B. Vico – incrocio Via Nuova Cartaromana) Tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00».

L’ordinanza precisa anche che le disposizioni potranno essere soggette a variazioni «in caso di necessità e urgenze connesse ad avverse condizione meteorologiche», nonché potranno essere modificate «in qualsiasi momento, con provvedimento equipollente, qualora le misure in essa adottate dovessero rilevarsi, per motivi contingenti o connessi alla stagione turistica, inadeguate o insufficienti o, comunque non corrispondenti alle esigenze».