martedì, Febbraio 10, 2026
APERTURAIschia

Ischia, nuova viabilità in via Traversa G.B. Vico: senso unico negli orari scolastici

di Redazione Web
Con l’ordinanza n. 16 del 10 febbraio 2026 il Comando di Polizia Locale del Comune di Ischia ha ridefinito la circolazione in via Traversa G.B. Vico, nel tratto compreso tra via Montetignuso e la traversa adiacente al campetto dell’istituto scolastico “G. Rodari”.

Confermato il doppio senso di marcia lungo la strada, ma con limitazioni precise negli orari di ingresso e uscita degli alunni, quando scatterà temporaneamente il senso unico in direzione via G.B. Vico per ridurre i rischi legati all’intenso traffico veicolare e alla presenza di pedoni.

La misura sarà in vigore dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie scolastiche del mattino e del primo pomeriggio, con possibili variazioni in base agli orari del plesso. Nel tratto interessato resta inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata, mentre per i veicoli provenienti dalla traversa è previsto l’obbligo di stop e precedenza in direzione via Montetignuso.

Il provvedimento aggiorna e modifica parzialmente la precedente ordinanza del 2016, confermando la compatibilità del doppio senso di marcia ma introducendo correttivi per garantire maggiore sicurezza agli studenti e una gestione più ordinata dei flussi di traffico negli orari scolastici.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

