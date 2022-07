Ischia, nuova modifica per le ZTL. Occhio ai divieti

Il comandante della Polizia Locale di Ischia mette di nuovo mano alla regolamentazione delle zone a traffico limitato e modifica parzialmente la recente ordinanza del 21 giugno scorso.

In premessa evidenzia che con quest’ultima ordinanza «è stato, tra l’altro, previsto: “in Via G. Boccaccio, detto Piazzale delle Alghe, sarà vietata la sosta durante gli orari di attivazione delle ZTL (dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 5:00), salvo diverse disposizioni a seguito di manifestazioni patrocinate dal comune”».

Ebbene, adesso rileva che «che con l’inoltrarsi della stagione turistica è aumentato l’afflusso veicolare e pedonale anche nella zona portuale e, di conseguenza, si rende necessario incrementare il controllo dei transiti anche al fine di ridurre l’afflusso veicolare». Per Ischia Ponte, invece, «appare opportuno, vista la carenza di aree di parcheggio, sia per i residenti che per gli utenti degli esercizi commerciali e pubblici, consentire la sosta nel detto Piazzale delle Alghe durante la fascia oraria mattutina».

Dunque la nuova ordinanza in vigore dal 2 luglio dispone: «Riattivazione ZTL 1 (Via Iasolino – ingresso da Piazza Trieste) e ZTL 2 (Via Iasolino – ingresso da Piazza Antica Reggia) dal lunedì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 16:00 e dalle ore 17:00 alle ore 02:00.

A parziale modifica dell’ordinanza n. 109 del 21/06/2022, in Via G. Boccaccio, detto Piazzale delle Alghe, sarà vietata la sosta durante gli orari serali di attivazione delle ZTL (dalle 18:00 alle 5:00), salvo diverse disposizioni a seguito di manifestazioni patrocinate dal comune».