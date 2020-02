Ischia. Nucleo di valutazione, spesa di oltre 24mila euro per i compensi annui

Ai componenti del Nucleo di Valutazione dei dipendenti comunali di Ischia spetta un compenso annuo cospicuo, sia pure inferiore a quello del collegio dei revisori dei conti. Nella misura del 70% per l’esattezza.

Per i revisori, è previsto un compenso di 14.832 euro per il presidente e di 9.888 per ogni componente, come deliberato dal Consiglio comunale. Enzo Ferrandino ha provveduto a nominare il nucleo di valutazione con proprio decreto. Individuando il dott. Pasquale Saurino quale presidente e gli avvocati Agata Banfi e Mariangela Calise quali componenti.

La durata è prevista per tre anni. In ogni caso, non può eccedere il mandato sindacale, visto che la nomina avviene su decisione del primo cittadino.

Adesso il responsabile finanziario Antonio Bernasconi ha provveduto a determinare i compensi annui dei componenti del nucleo di valutazione, oltre Iva ed oneri. Al presidente Saurino euro 10.382,40; ai componenti Banfi e Calise 6.921,60 euro ciascuna. Una somma complessiva che supera i 24.000 euro annui per un organismo la cui istituzione è prevista dalla normativa vigente, ma che costa salato ai contribuenti.