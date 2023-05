Ischia non cresce | #4WD

Ci sono momenti in cui l’inciviltà ricorrente sulla nostra Isola mi spinge a tenere sempre in caldo l’idea di andare ad invecchiare altrove, un giorno, o quanto prima.

Sono molto stanco di imbattermi continuamente in svariate forme di pochezza umana. Ci sarebbe da litigare in continuazione: con l’incivile che parcheggia il suo automezzo tappando la strada di casa tua e fregandosene del mondo intero perché lui “adda faticà”; con la desperate housewife che ritiene il prelievo del proprio figlioletto a scuola una missione talmente impossibile da parcheggiare l’auto (spesso anche chiudendola) sul tuo passo carrabile e/o a cavalcioni sul marciapiede e quando glielo fai notare ti dice pure “e che cavolo, io un attimo a scuola sono andata!”; con quelli che compongono una fila di cinquanta metri all’ingresso di Ischia Ponte o di Piazza degli Eroi già dieci minuti prima dello scoccare delle 13.00 e non sei in grado di farli spostare di un centimetro solo perché sono in attesa di entrare finalmente nella ZTL a fare chissà cosa di così urgente; con quelli che in camera caritatis criticano il sindaco perché “s’è magnato nu marciapiede”, salvo poi essere pronti a rivotarlo e leccargli le scarpe in piazza nella speranza di avere questo o quel piacerino; con quelli che lasciano la monnezza fuori orario all’angolo della strada anche la domenica sera che, notoriamente, non prevede prelievo; con quelli che si lamentano degli autovelox perché non possono più sfrecciare a pene di segugio rischiando di uccidere qualcun altro; con quelli che fanno del qualunquismo e dell’improvvisazione il leit motiv di tutto ciò che li riguarda e non capiscono che anche per colpa loro l’Isola sta andando a rotoli. E mi fermo qui, almeno per oggi, ma solo per un briciolo di carità cristiana.

Ischia non cresce e non migliora, neppure oggi che ci rendiamo conto che sta passando la seconda decade di marzo e la stagione turistica non sfiora neppure lontanamente i risultati-boom dello scorso anno. E non è in grado neppure di prendere esempio dai migliori, perché “nisciuno è meglio ‘e me”.

E chest’è!