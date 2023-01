Ischia, nessun “inchino”. La capolista affronta il savoia. per vincere

Francesco Fiorillo | Un’altra squadra in lotta per la salvezza, nonostante l’altisonante nome societario. Per l’Ischia di Enrico Buonocore sarà una nuova gara da approcciare con attenzione e con la giusta mentalità. Proprio il tecnico gialloblù, alla vigilia della partita del Mazzella, ha parlato del prossimo avversario da sfidare: il Savoia. La squadra oplontina, ereditata da Vincenzo Criscuolo, è reduce dall’eliminazione in semifinale nel doppio confronto con l’Acerrana. Sfuggito un obiettivo, i Bianchi si metteranno subito alla ricerca di punti per la permanenza nella categoria. Buonocore, inoltre, ha parlato del mercato di dicembre ed è ritornato sulla prestazione contro l’Albanova: “Sarà una gara importante, il Savoia ha qualche giocatore importante ed è un club blasonato.

Parliamo di una società importante, con una società altrettanto importante e che ha fatto campionati di categoria. Senza l’atteggiamento giusto potrebbe diventare una partita molto difficile. Tutte le squadre, anche quelle che stanno sotto in classifica, giocano per il massimo. Quindi il Savoia arriverà con l’intenzione di portare punti a casa. Dal canto nostro, sappiamo che sarà fondamentale e abbiamo delle certezze, vogliamo continuare su questa strada a livello di gioco e sul piano mentale. Il gruppo è cresciuto molto, dobbiamo avere sempre continuità, soprattutto a livello psicologico. L’atteggiamento e la testa fanno tutto, fino ad oggi hanno fatto la differenza. Mercato di dicembre per le altre? Cambiare anche venti giocatori non incide sulla regolarità del campionato. Il Pompei si è mosso più di tutti, come squadra di concetto credo che il 4-3-3 sia più quadrato rispetto all’inizio dell’anno quando qualcuno giocava fuori ruolo. Ha preso un difensore centrale molto bravo, è una squadra più equilibrata e si è rafforzata. Il Casoria non ha fatto niente, il Napoli United ha puntellato proprio come accaduto per l’Ischia. Anche l’Albanova ha mosso qualcosa, abbiamo subito molto nella prima mezz’ora di partita. Abbiamo pareggiato una gara contro l’Albanova che, nel complesso, ha fatto meglio e meritava qualcosina in più. I miei ragazzi sono stati bravi. Abbiamo giocato mercoledì con l’Acerrana, il giovedì abbiamo fatto scarico e il venerdì ci siamo preparati per la trasferta. Poi siamo partiti per giocare sabato, abbiamo avuto poco tempo. La squadra non è stata brillantissima, è normale subire contro una squadra forte e fresca, mentre noi non siamo arrivati al top. C’è l’attenuante della stanchezza e di non aver recuperato al massimo le energie mentali e fisiche. Facciamo sempre meglio a livello di qualità, di gioco e d’intensità: non ci sono state per la situazione appena descritta e perché abbiamo affrontato una squadra che ci ha messo in difficoltà”.

I convocati di Mister Buonocore per la gara Ischia-Savio con inizio alle ore 14.30 allo stadio Mazzella d Ischia: Mazzella, Gemito, Musella; Ballirano, Chiariello, Di Costanzo, Florio, Buono L., Buono S., Pastore, Matarese; Arcamone G.G., Arcamone M., Matute, Cibelli, Patalano, Trofa; Brienza, Pesce, Simonetti, Padin, Longo, Mattera, Mautone, De Luise.

Arbitra il sig. Alfonso Alfieri di Nola e gli assistenti Aldo Marletta e Salvatore Tartaglione di Napoli.

