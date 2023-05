Ischia, nello staff del sindaco arriva il tecnico per l’emergenza idrogeologica

Il Comune d’Ischia ha concretizzato la prima assunzione nell’ufficio di staff del sindaco, come stabilito dalla delibera di Giunta di gennaio che approvava la programmazione del fabbisogno del personale 2023/2025 e la dotazione organica, prevedendo «l’utilizzo di personale a contratto a tempo determinato a tempo pieno e tempo parziale categoria giuridica D (massimo n. 4 unità), nel rispetto dei limiti di spesa (spesa anno 2009) per lavoro flessibile». Nello specifico, veniva evidenziato che l’Amministrazione comunale «intende provvedere al conferimento di incarichi di collaborazione nell’Ufficio di Staff del Sindaco -Area funzionari ed elevata qualificazione (ex cat. D), a tempo determinato pieno e parziale».

Dopo la formazione della short list previa pubblicazione del bando, il sindaco Enzo Ferrandino ha firmato il primo decreto di conferimento di incarico a tempo determinato part-time 18 ore settimanali all’ingegnere foriano Paolo Regine: «Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa – si legge nel decreto – , di conferire l’incarico a tempo determinato part time, 18 ore settimanali, all’ing. Paolo Regine, inquadrato nell’area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, addetto alle attività istituzionali dell’ufficio di staff a supporto degli organi di direzione politica (Sindaco e Giunta), in particolare nelle attività connesse alle problematiche legate all’emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’isola di Ischia il 26 novembre 2022, dal 28/04/2023 al 31/12/2023».

L’incarico dunque avrà durata fino alla fine di quest’anno. Come si evince dal decreto sindacale, l’ing. Regine sarà il tecnico chiamato a gestire l’emergenza idrogeologica e i progetti collegati. L’Ufficio tecnico comunale attualmente, infatti, ha in corso oltre 30 procedure per progettazioni finanziate dal Pnrr. Alla luce delle tempistiche molto stringenti dettate dalle scadenze intermedie che vanno rispettate senza ritardi, l’Utc aveva dunque necessità di “rinforzi”.

Dopo il decreto sindacale il responsabile delle risorse umane dott.ssa Angela Marino ha perfezionato i passaggi burocratici di competenza, come la stipula del contratto e l’impegno di spesa.

Nella determina si specifica che la retribuzione è quella prevista dal vigente contratto collettivo con riferimento all’area di inquadramento (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione).

“Certificando” anche «che risultano rispettati i vincoli di spesa ed assunzionali previsti dalla normativa vigente».