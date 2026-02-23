Ischia nelle mail di Epstein: cronologia di contatti e movimenti

Nell’archivio di corrispondenza emerge un passaggio preciso, datato e circoscritto, in cui il nome di Ischia compare all’interno di uno scambio di mail che coinvolge Jeffrey Epstein. È il 17 luglio 2011 e la conversazione si sviluppa nell’arco della giornata tra Tancredi Marchiolo e l’imprenditore statunitense, con riferimenti espliciti alla presenza di alcune donne sull’isola e a possibili incontri negli Stati Uniti.

La prima traccia temporale è contenuta in una mail inviata da Marchiolo, in cui viene segnalata la presenza di tre donne a Ischia. Il passaggio è diretto: «Queste sono Irina, Valeria e Masha. Sono a Ischia. Non possono nemmeno permettersi di tornare a Roma, New York è difficile per loro. Donna è online. È più istituzionale rispetto a queste tre. La conosco molto bene.»

La risposta di Epstein arriva nello stesso giorno, alle 19:15:03. È una domanda secca, che mostra interesse per una delle persone indicate: «Quale di loro è?»

Pochi minuti dopo, alle 19:32:40, il dialogo prosegue con un riferimento esplicito a un possibile incontro: «Sì a Donna.»

Nella stessa catena di messaggi Marchiolo inserisce ulteriori dettagli sulla figura citata e sui movimenti programmati: «Donna Air sarà a New York la prossima settimana. È una carissima amica. Fammi sapere se vuoi incontrarla. A presto.»

Sempre il 17 luglio 2011 viene definita la logistica del viaggio. Marchiolo scrive che l’arrivo negli Stati Uniti è imminente e che la permanenza sarà articolata tra Hamptons e New York: «Atterra domani. Da domani a martedì sarà negli Hamptons. Ti chiamerà dal suo numero martedì o mercoledì. Le darò il tuo numero. Sentiti libero di chiamarla prima, se vuoi. Ti sta aspettando.»

Alle 19:49:21 Epstein replica chiedendo conferma della destinazione: «Hamptons?»

Nella stessa giornata compare anche un’altra comunicazione, inviata alle 18:52:10, che riepiloga il programma degli spostamenti: «Da domani a martedì starà negli Hamptons in un nuovo hotel stile surf. Da martedì a giovedì sarà a New York.»

Questa sequenza del 17 luglio 2011 rappresenta l’unico punto in cui Ischia viene citata in collegamento diretto con donne e con lo stesso Epstein, con indicazione precisa di mittenti, contenuti e orari.

Il nome dell’isola ricompare poi negli anni successivi, ma in un contesto completamente diverso e privo di riferimenti all’imprenditore statunitense. Si tratta di documentazione del 2015 legata all’organizzazione di charter nel Mediterraneo e nel Golfo di Napoli.

All’inizio del 2015, nelle comunicazioni preparatorie di un itinerario nautico, Ischia è inserita tra le tappe previste insieme a Sardegna, Ponza, Capri, Positano, Amalfi e Sorrento. Nelle mail si legge la richiesta di pianificare pranzi e cene a terra, con la menzione esplicita del «Terme Manzi Hotel & Spa, Ischia» tra le possibili destinazioni gastronomiche.

Il 13 giugno 2015 viene confermata la prenotazione del ristorante “Il Convento” sull’isola, con la necessità di organizzare tavoli e logistica per il gruppo.

Il giorno successivo, 14 giugno 2015, lo scambio si concentra sui tempi di trasferimento: circa trenta minuti in van dalla marina e altri dieci minuti a piedi per raggiungere il castello e il ristorante.

Il 15 giugno 2015 si definiscono gli orari operativi. Viene stabilita la partenza di due van dalla marina alle 19:30 per accompagnare gli ospiti al ristorante e garantire il rientro a bordo a fine serata.

Nello stesso periodo le mail parlano anche di attività e ristoranti programmati durante la permanenza a Ischia, Capri e lungo la Costiera Amalfitana, nell’ambito dell’organizzazione del charter estivo.