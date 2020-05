Ischia, nasce il servizio “In linea con i nonni”

In questo duro periodo ad essere colpiti, soprattutto da solitudine e sconforto , sono sicuramente le persone anziane.

Con il servizio spesa e farmaci è emerso che ,ancor prima del farmaco e della spesa , le persone hanno bisogno di ‘due chiacchiere’ una parola di conforto o semplicemente due risate .

È nato così ‘In linea con i nonni ’. Un bellissimo servizio ideato da “Punto D – difesa donne” con la squadra guidata dalla vulcanica Cristina Rontino.

“A breve – si legge nei post condivisi – ci sarà anche la pagina Facebook su cui ci si può confrontare e aiutare . Ma soprattutto è a disposizione di chi ha bisogno un piccolo ‘call center ‘ di volontari.

Farne parte è molto semplice : potete scrivere in privato la vostra messa a disposizione, con orario e numero di cellulare , e le persone anziane sole potranno chiamarvi per un po’ di compagnia .

In altri casi , quando ci vengono segnalate situazioni di disagio e solitudine da altri volontari che stando in giro per aiutare individuano situazione del genere , siamo noi a telefonare discretamente e con la classica frase ‘Come va oggi ? AVETE BISOGNO DI QUALCOSA ?” Da lì in poi si può intavolare qualsiasi discorso e vedrete che il tempo volerà . Per loro e per voi .”