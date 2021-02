Ischia, nasce il comitato “Buona Destra”

- Advertisement -

Buona Destra è un nuovo movimento politico che intende rappresentare anche in Italia la destra liberale che governa ovunque in Europa contro l’estrema destra. La Buona destra oppone quindi la libertà di scelta alla propaganda, la ragione alla semplificazione, il cuore all’istinto, la fiducia e la volontà al rancore e alla paura.

La Buona Destra vuole essere punto di riferimento per gli elettori di centrodestra che non trovano più alcuna moderazione nelle posizioni dell’attuale “centro”-destra a trazione leghista e neofascista, ma anche punto di confronto e attrazione per i disillusi del centrosinistra, in cui ora non si riconoscono più, perché si sentono ostaggio delle logiche populiste grilline.

La “Buona Destra” è, infatti, un laboratorio di personalità e sensibilità eterogenee con un’unica possibile anima: un’anima che rispetta la persona e mai la sostituisce, che ne realizza le convinzioni e le ambizioni, che non può mai prescindere dal concetto di responsabilità, verità, scelta, ragione, coscienza e passione.

Obiettivo dei Comitati Territoriali è quello di diffondere un approccio diretto alle tematiche nazionali e di proporre, con idee e progetti, soluzioni atte a migliorare la discussione e la condivisione dell’azione politica sul territorio. Proposte fatte per porre contributo e critica (sempre costruttiva) allo sviluppo di un territorio ed una società sostenibili, ecologici, solidali e con un forte senso dello stato e di osservanza delle leggi. Il Comitato Ischia intende sin dal principio contribuire alla diffusione delle già citate soluzioni per il territorio; prima delle proposte è quella che sia avvicina alla ormai necessaria “rivoluzione” del mobilità sul territorio del comune di Ischia:



Pista ciclabile con percorso realizzato collegando le aree verdi del COMUNE DI ISCHIA

via L.DO MAZZELLA – viale DEI BAMBINI – pineta MIRTINA – via CORTESE – lungomare COLOMBO