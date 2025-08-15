Ischia, musica fino alle due di notte per il Ferragosto

Dal 14 al 25 agosto, deroga agli orari per i dj set all’aperto: sanzioni e sospensioni per chi non rispetta le regole

A Ischia, il Ferragosto 2025 avrà un poì di musica in più. Ma solo fino al 25 agosto. Con l’ordinanza firmata il 14 agosto, il sindaco Vincenzo Ferrandino ha stabilito che, dal 14 al 25 agosto, l’intrattenimento musicale — dal vivo, con apparecchi meccanici ed elettronici o con disk jockey — potrà essere diffuso all’esterno degli esercizi commerciali fino alle ore 2.00.

Una deroga temporanea, motivata dal clima di festa che tradizionalmente caratterizza l’isola in questo periodo e dalla volontà di offrire occasioni di svago soprattutto ai più giovani, senza però sacrificare le altre esigenze di ordine pubblico e quiete.

Il provvedimento si inserisce in una cornice normativa già consolidata: richiama precedenti ordinanze e si fonda sul Regolamento comunale per la tutela del decoro urbano e della vivibilità, approvato nel 2023. Restano in vigore, per tutto ciò che non è espressamente derogato, le disposizioni già previste in materia di rumore e intrattenimento.

Le violazioni comporteranno sanzioni amministrative secondo quanto stabilito dal regolamento comunale, con la possibilità, in caso di recidiva, di sospendere l’attività per un periodo da 10 a 20 giorni.