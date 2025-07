Ischia, multe del 2021 non riscosse per un milione di euro

Il Comune d’Ischia deve recuperare le multe per infrazioni al Codice della Strada elevate nel 2021 e non ancora incassate. Un “gruzzoletto” di oltre un milione di euro.

Il comandante della Polizia Locale dott.ssa Chiara Romano ha ora provveduto all’approvazione del ruolo coattivo per la riscossione.

La norma prevede che sia il Comando ad attivarsi per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni di norme del C.d.S. «elevate dai propri organi accertatori non pagate alla data della scadenza e divenute definitive per decorrenza dei termini per l’impugnazione».

Nel 2017 è stata affidata la riscossione coattiva delle entrate comunali all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ora, dopo la trasmissione dei ruoli per i titoli esecutivi relativi all’anno 2021, ne ha chiesto la restituzione con la firma di approvazione e il visto di esecutività per avviare le attività successive.

I ruoli per il 2021, che riguardano solo verbali di contestazione per violazione accertate dal Comando di Polizia Municipale, ammontano a 12561, per l’importo di 1.057.300,61 euro.

Dopo l’istruttoria effettuata dall’agente Gianluigi Schiano, il comandante, in qualità di rup, ha approvato il ruolo da inviare all’Agenzia delle Entrate per dare corso alla procedura di riscossione coattiva in unica soluzione.