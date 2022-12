Ischia, modifica alle Ztl per le festività natalizie

Per le festività natalizie il comandante della Polizia Locale di Ischia Chiara Romano ha modificato gli orari della maggior parte delle Ztl. Anche perché con la fine delle restrizioni da pandemia ritornano i brunch organizzati alla vigilia di Natale e a San Silvestro.

L’ordinanza dunque dispone: «Nei giorni 24 e 31 dicembre 2022, per consentire i consueti brunch delle vigilie, la ZTL 3 sarà attiva, con orario continuato, dalle ore 10:30 alle 24:00;

VIA ROMA E CORSO VITTORIA COLONNA

ZTL 4 (Via delle Terme – Incrocio Via Alfredo de Luca)

ZTL 5 ( Via E. Cortese ingresso da Piazza degli Eroi)

ZTL 6 (Corso Vittoria Colonna – incrocio F.sco Sogliuzzo)

Tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00;

ISCHIA PONTE

ZTL 7 ( Via Seminario – incrocio Via Antonio Sogliuzzo)

ZTL 8 ( Via G.B. Vico – incrocio Via Nuova Cartaromana)

Tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00».

Il comandante però specifica che «le disposizioni di cui alla presente ordinanza possono essere soggette a variazioni in caso di necessità e urgenze connesse ad avverse condizione metereologiche».