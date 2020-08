Ischia, mercoledì “donne e bellezza” in passerella

Per le Eccellenze Campane premiati due chef isolani

Gli abiti di Luciano Fiore Couture e le creazioni di Kirò Gioielli formeranno il momento clou della variopinta e luccicante sfilata di moda in programma ad Ischia mercoledì 26 agosto, alle ore 20, presso la rinascimentale Torre di Guevara detta di Michelangelo.

Luciano Fiore, cresciuto fin da bambino tra tessuti e filati colorati, già vincitore del concorso “Moda all’ombra del Vesuvio”, è titolare dell’omonimo brand e animato dal sogno di rendere la donna “elegante, sensuale e in armonia con se stessa”. Kirò Gioielli, un marchio conosciuto sia in Italia che all’estero, è nato dalla vena creativa di Giuseppe Botta, uno dei più ispirati rappresentanti dell’antica scuola orafa di Napoli: la sua arte ha saputo coniugare creatività e tradizione, senza perdere mai di vista la cultura popolare partenopea.

Il pubblico che parteciperà all’evento “Donne, terme e bellezza ad Ischia nel Rinascimento” potrà però ammirare in passerella anche gli abiti ispirati a personaggi del mondo del cinema e ideati dagli allievi della scuola Don Geremia Piscopo di Arzano sotto la direzione della preside Carmela Ferrara. Le loro creazioni nascono da un concetto ben preciso, insegnato nell’istituto di istruzione superiore: il disegno è “espressione di libertà e rigore, di creatività e progetto, ma nello stesso tempo esercizio quotidiano, approccio concreto”.

Non solo moda nella serata organizzata dalla P&P Academy grazie al progetto ideato dall’amministrazione comunale di Ischia e finanziato dal Programma Operativo Complementare (POC) Campania 2014-2020. Tra una sfilata e l’altra ci sarà spazio anche per l’assegnazione del Premio Eccellenze Campane, destinato a coloro che si sono distinti in modo particolare nel mondo della cultura, dello spettacolo e dell’arte culinaria. Saranno due noti chef stellati di Ischia a ricevere il riconoscimento: Pasquale Palamaro del ristorante Indaco dell’Hotel Regina Isabella e Nino Di Costanzo del ristorante Dani Maison. Oltre che a loro il Premio andrà anche al duo comico “Gli Svincolati” del “Laboratorio Si…Pariando” (Tunnel Produzione), che regalerà alla platea anche alcuni momenti del loro repertorio cabarettistico.

La serata sarà presentata da Anna Paparone, direttrice artistica della kermesse, che da anni porta in giro il brand “È… Moda”. Le modelle che sfileranno in passerella saranno pettinate dagli hair stylist Ciro Paciolla e Luca Paparone e truccate da Nicola Acella edalla MakeUp Academy di Antonio Riccardo.

L’ingresso è libero, ma per partecipare occorre inviare un messaggio dalla pagina facebook dedicata (questo il link: https://bit.ly/2Q9lpr7) indicando il proprio nominativo, o una mail all’indirizzo: emodapozzuoli@libero.it. È raccomandato il rispetto delle norme anti covid vigenti e in particolare l’utilizzo della mascherina protettiva e il distanziamento interpersonale.