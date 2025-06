Ischia, mercato. Alessio Martino verso la panchina gialloblù

L’Ischia Calcio inizia a scrivere il primo capitolo della nuova stagione sportiva. In attesa di completare le pratiche burocratiche necessarie per l’iscrizione al campionato di Serie D 2025/26, il club gialloblù lavora sottotraccia per costruire una base solida su cui fondare il prossimo progetto tecnico.

Dopo settimane di contatti e valutazioni, il presidente Pino Taglialatela e il patron Lello Carlino hanno ultimato le prime due mosse ufficiali del nuovo corso. Il sodalizio isolano è ormai pronto ad annunciare il nome del nuovo direttore generale, figura centrale nell’assetto dirigenziale, individuata dopo un’attenta selezione (tutti i dettagli saranno svelati nell’edizione di domani in edicola).

Per la guida tecnica, invece, si va verso una svolta netta: in pole per la panchina c’è Alessio Martino, tecnico giovane ma con una visione moderna del calcio, abile nel lavorare con i giovani e nel costruire gruppi compatti. Martino è noto per un approccio tattico dinamico e per la sua capacità di valorizzare i talenti emergenti. Il suo profilo è stato preferito ad altri nomi con maggiore esperienza, a testimonianza della volontà del club di puntare su progettualità e continuità.

Con queste prime mosse, l’Ischia Calcio lancia un segnale chiaro ai tifosi: si vuole costruire un progetto solido, competente e ambizioso