Ischia, materna e asili senza barriere architettoniche

A novembre dello scorso anno il Comune di Ischia si era candidato al contributo della Regione Campania per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche nelle scuole. In particolare, l’iniziativa riguarda la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria “Onofrio Buonocore” e la Scuola dell’Infanzia “Cap e fierr” (quest’ultima ospitata nell’immobile donato all’Ente da Nando Esposito per essere destinato ad asilo con speciale riguardo ai bambini diversamente abili). Rup era stato nominato l’arch. Consiglia Baldino, responsabile el Servizio 6 Lavori Pubblici. La spesa complessiva è stata stimata in 250.000 euro, di cui 175.000 a carico della Regione e 75.000 euro a carico del bilancio comunale. L’Ente dovrà dunque, anche se in minima parte, cofinanziare gli interventi.

Dopo l’approvazione della graduatoria, la domanda del Comune d’Ischia risulta collocata in posizione utile per accedere al contributo regionale attualmente disponibile. Passaggio propedeutico all’accesso al contributo, è la redazione e approvazione del Documento Preliminare alla Progettazione. Il D.I.P. redatto dall’Ufficio tecnico comunale presenta ovviamente un importo complessivo di 250.000 euro, di cui 190.361 per i lavori (183.040 soggetti a ribasso). Dopo aver approvato la variazione di urgenza del bilancio di previsione 2024/2026, la Giunta ha proceduto ad approvare il D.I.P.