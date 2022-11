Ischia Marine Club, pronta al debutto in A2

Il 29 giugno 2022 resterà, per sempre, una delle pagine più belle nella storia del club ma adesso è tempo di voltare pagina per tornare in acqua ed iniziare, finalmente, a godersi quanto è stato conquistato con sudore, sacrificio e duro lavoro quotidiano. Nell’incontro valevole per la prima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 l’Ischia Marine Club, da quest’anno sponsorizzata Bava Opportunity, affronta in trasferta, fischio d’inizio previsto oggi alle ore 16:00, la Waterpolo Palermo.

Si presenta ai nastri di partenza del nuovo torneo profondamente rinnovata la neopromossa partenopea che ha scelto di affidare la panchina a Federico Calvino mentre Paolo Iacovelli, artefice dello storico ingresso in massima serie, ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. Per rinnovare un roster destinato a puntare al raggiungimento di una tranquilla salvezza la società isolana ha stipulato un accordo di collaborazione con il Circolo Nautico Posillipo che ha concesso l’utilizzo, in prestito alternativo, dei migliori prospetti del proprio settore giovanile. Il difensore Riccardo Magnante, il mancino Lorenzo Droghini, l’esterno slovacco Kaid e il rientrante Antonio Vitullo, reduce dalla finale playoff con il Circolo Canottieri Napoli, completano un roster che, forte della conferma dei “senatori”, sembra disporre, una volta trovata la giusta amalgama, di tutte le carte in regola per centrare il traguardo fissato dalla società. Aggiunta di assoluto valore dell’ultimo giorno è quella di Luca Silvestri, al momento impegnato a proseguire il suo percorso di studi negli Stati Uniti, giocatore che potrà aggregarsi al gruppo nel momento caldo dell’annata anche se non è da escludere che il tandem Starace-Di Iorio potrebbe annunciare nei prossimi giorni una nuova grande sorpresa.

Alla vigilia il tecnico Federico Calvino presenta così l’impegno che attende i suoi:” Una gran bella partita. L’Ischia debutta in A2 grazie al grandissimo campionato condotto da Paolo Iacovelli con cui quest’anno continuiamo a collaborare. Abbiamo rinnovato per il 60% la squadra che lo scorso anno ha conquistato un risultato storico. Debuttare con una rosa così profondamente rinnovata è già una difficoltà, andare a giocare a Palermo in uno scontro salvezza rende ancora più bella la partita. Io confido molto sullo zoccolo duro dell’Ischia, un nucleo (Simonetti, Centanni, Barberisi, Saviano e Mattiello) che negli anni ha dimostrato una notevole stabilità. Dietro di loro c’è un gruppo di ragazzi eccezionali che potrebbero diventare ottimi giocatori: Napolitano, Serino, De Florio, Coda. A questi si aggiungono i due ragazzi che vengono da fuori e l’esperienza di Vitullo. Una squadra assemblata bene se riesce a giocare con maggiore continuità può creare le premesse per una tranquilla salvezza, l’obiettivo principale di questa stagione. Non dimentichiamo i due portieri, i giovanissimi Lindstrom e Formisano, un’altra scommessa che insieme a Paolo abbiamo fatto quest’anno”. Non nascondono l’entusiasmo per l’inizio della nuova avventura sia Napolitano che De Florio:” Siamo molto carichi per l’esordio in serie A2, dobbiamo essere pronti per portare subito i tre punti a casa. Ci serve un minimo di tempo per conoscerci meglio ma possiamo disputare un ottimo campionato”.

Foto Gianluca Madonna