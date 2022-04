Ischia Marine Club, non ti fidare…

Inizia da una sfida che può presentare diverse insidie il cammino della capolista nella seconda parte della regular season. Nell’incontro valevole per la 15a giornata del girone 3, l’Ischia Marine Club, in testa alla classifica con 25 punti sui 27 disponibili, affronta alla “Scandone” (start alle 17.00) il Circolo Nautico Salerno, quarto a quota 13 insieme al Club Aquatico Pescara ma con due partite in meno al suo attivo. Nell’incontro di andata, disputato lo scorso 12 febbraio alla piscina “Vitale”, gli isolani prevalsero per 10-9 al termine di un match equilibrato nel quale rimontarono uno svantaggio di tre reti accumulato nella prima parte del confronto.

Quella allenata da Mario Grieco è formazione di assoluto valore, in possesso di tutte le carte in regola per dire la sua nella corsa per un posto play-off e può contare su un nucleo di elementi di assoluta esperienza per la categoria, pilastro di un organico che si completa con i giovani provenienti dal vivaio societario. Fine settimana decisamente impegnativo per il club presieduto da Paolo Giarletta che domenica pomeriggio sarà di scena a Pescara per il recupero della sesta giornata. I padroni di casa continuano a lavorare con il massimo impegno, allenamento dopo allenamento, per limare i dettagli grazie a cui poter ulteriormente innalzare il già eccellente standard di rendimento fin qui espresso. Lamoglia e compagni sono ben consci del proprio valore ma sanno altrettanto bene che in un torneo dall’elevata competitività ogni partita deve essere giocata al massimo nel corso dei quattro tempi perché altrimenti le porte si aprono anche a sorprese che sulla carta potrebbero apparire clamorose.

Paolo Iacovelli presenta così l’impegno che attende i suoi: «Sarà una partita tosta, sulla carta, speriamo poi di renderla semplice come abbiamo fatto con il Club Aquatico Pescara. Sulla carta il Circolo Nautico Salerno è una squadra ostica, all’andata abbiamo vinto con un solo gol di scarto al termine di un match punto a punto. L’entusiasmo continua ad essere a mille dopo l’ultima netta, affermazione, i ragazzi stanno venendo fuori tutti, abbiamo recuperato anche Mattiello. Affrontiamo una sfida fondamentale e che vogliamo vincere perché ci proietta poi in altre partite complicate, ci stiamo preparando al meglio e anche questa settimana l’allenamento congiunto con il Circolo Canottieri Napoli, prima nel girone Sud del campionato di serie A2, rappresenta per noi davvero un aiuto prezioso e un grande stimolo. Siamo positivi e speriamo di continuare il nostro percorso nel migliore dei modi».

14a GIORNATA (Oggi): Ischia Marine C.-C.N. Salerno (17.00); Pescara N. e PN-Waterp.Bari; San Mauro-Basilicata N.; RN Arechi SA-Cesport; Aquademia-Club Aq.Pescara.

CLASSIFICA GIR. 3: Ischia Marine Club 25; Pescara N. e PN* 21; R.N.Arechi Salerno 16; C.N. Salerno** e Club Aq.Pescara* 13; San Mauro* e Cesport Italia 10; Basilicata Nuoto* 8; Waterpolo Bari** e Aquademia 1. (* una gara in meno)