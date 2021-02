Ischia Marine Club nel solco della tradizione

Nonostante l’impossibilità di utilizzare la “Filippo Ferrandino” (da quando è stata inaugurata, è stata per più tempo chiusa che aperta), l’Ischia Marine Club continua le sue attività. Nel corso degli anni, è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama campano e interregionale. Grazie agli sforzi e alla passione di pochi ma tenacissimi appassionati (su tutti Franco Starace, Francesco Di Iorio e Domenico Trani), la società isolana di pallanuoto non ha interrotto l’attività agonistica ma l’ha proseguita dapprima nella vasca di Scampia in C, poi trovando ospitalità dopo la promozione in Serie B nella mitica “Scandone” di Napoli. E’ qui che si allena e gioca le sue gare interne l’Ischia Marine Club, “adottata” dagli appassionati di pallanuoto che da questa stagione, per ovvi motivi, possono seguire solo sui social le gare che si disputano a porte chiuse.

Fondata nel 1987 (primo presidente fu Pasqualino Migliaccio, ex giocatore), l’Ischia Marine Club porta avanti una tradizione almeno cinquantennale, quando i pionieri giocavano a mare. I “Ragazzi della Foce”, come venivano soprannominati da Pietro Ferrandino, non hanno mai mollato. Franco Starace è tra i fondatori del sodalizio gialloblù. Da un anno ne è il presidente, raccogliendo il testimone dal giovane ma appassionatissimo Francesco Di Iorio, attuale vice presidente nonché sponsor della squadra. Starace è una figura storica della pallanuoto campana visto che di campionati ne ha vissuti tantissimi tra maschili e femminili.

L’Ischia M.C. è al secondo anno di Serie B dopo aver vinto il campionato di Serie C. La prima annata nella terza serie nazionale fu annullata perché durata praticamente cinque giornate. «Rispetto alla scorsa stagione, sono andati via elementi storici come Daniele Palermo, Francesco Talamo e Gimmy Abate che ci hanno accompagnato dalla Promozione fino alla Serie B alla guida di mister Giovanni Izzo – dice il presidente Starace –. Lo scorso campionato fu interrotto a marzo, dopo pochi turni arrivò il lockdown».

I dirigenti isolani hanno avuto il tempo per programmare, rinforzando l’organico anche sulle indicazioni del nuovo allenatore Paolo Iacovelli, scelto nell’ottobre scorso. «Ha allenato in A/2 sia il Cesport che l’Acquachiara, è un tecnico esperto», spiega Starace, a cui chiediamo l’obiettivo dichiarato dell’Ischia Marine Club. «Quello primario naturalmente è conservare il titolo di Serie B per poter fare nella prossima stagione il salto di qualità. Abbiamo allestito un organico di livello, con elementi che nella scorsa stagione hanno disputato la categoria superiore come Mattiello, Simonetti, oltre al portiere Turiello che ha militato in A/2 e con la Canottieri Napoli. Le prime due squadre del girone accedono ai play-off, ci batteremo per raggiungere questo obiettivo ma non ci fasceremo la testa se non dovesse arrivare».

10-10 ALLA PRIMA – Pareggio a Salerno nella prima di campionato. Una battaglia. «Abbiamo pagato le norme imposte dalla Federazione. I ragazzi finora si sono allenati ma senza la possibilità di disputare amichevoli per evitare contatti – sottolinea Starace –. Non giocavano da un anno. La prima, vera gara è quella disputata sabato scorso. Un conto è provare gli schemi in settimana, un’altra metterli in pratica in partita. E poi Salerno notoriamente è una piscina ostica. Anche se il pareggio dei locali è giunto a tre secondi dalla fine, il risultato di parità alla vigilia ci poteva stare e lo abbiamo accettato senza problemi».

Prossimo turno sabato alla “Scandone” contro il Waterpolo Bari, vittorioso all’esordio ma non senza fatica. «Sulla carta sembra una squadra competitiva, un complesso di buon livello. Ci aspettiamo una prestazione migliore dal punto di vista degli schemi. Un po’ di rodaggio è stato fatto. Giochiamo nella vasca che conosciamo bene e dove ci alleniamo cinque volte alla settimana. La Serie B comporta dei grossi sacrifici», spiega Starace. La Federazione ha stabilito che si giochi ogni due settimane. «E’ una procedura buona, visto il protocollo molto rigido. Non c’erano alternative. Essendo uno sport acquatico, la sanificazione è praticamente costante, oltre al tampone settimanale, da effettuare settantadue ore prima dell’incontro».

Dall’anno scorso l’Ischia Marine Club ha instaurato una collaborazione con la società Prota Giurleo di Napoli che ha aggiunto la denominazione “Ischia Sport”. Il che testimonia quanto sia cementato questo gemellaggio sportivo ma dal carattere sociale. La Prota Giurleo è una scuola di pallanuoto. «E’ stata una operazione sociale per consentire ai ragazzi della zona, alcuni disagiati, di fare sport. Ecco spiegato il motivo della doppia denominazione. La società presieduta dal notaio D’Angiolella si occuperà del settore giovanile, una sorta di serbatoio dell’Ischia Marine Club». Settore giovanile che, purtroppo, è impossibile “coltivare” sull’Isola Verde. «Due anni fa avevamo programmato di rifare il settore giovanile sull’isola, poi la piscina ha chiuso i battenti – ricorda Starace –. Quando riaprirà, sorgeranno gli stessi problemi: ricominciare praticamente da zero». Ma i “Ragazzi” della Foce”, che nel frattempo sono diventati uomini maturi, sicuramente ci riproveranno.

G.S.