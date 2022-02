Ischia Marine Club, facci sognare

L’attesa è terminata. Tutto è pronto per la partenza del campionato di Serie B edizione 2021-22 che prende il via con i match valevoli per la quinta giornata di andata, punto da cui le società partecipanti hanno concordato di riprendere dopo la sospensione decretata dalla FIN per contenere i contagi da Covid.

Inizia da una delle trasferte più difficili la nuova avventura dell’Ischia Marine Club che oggi (fischio d’inizio previsto alle 16.00), affronta alla Vitale la 4×4 System Circolo Nautico Salerno. Archiviata la delusione per la sconfitta incassata lo scorso anno in finale play-off, il club isolano è pronto a ripartire per tentare nuovamente l’assalto alla Serie A/2 e si allinea ai nastri di partenza di un girone 3 altamente competitivo con un roster rinnovato e rafforzato. Paolo Iacovelli dispone di una rosa che vanta un maggior numero di rotazioni rispetto allo scorso torneo e composta da elementi di assoluto valore, basti pensare, tra i tanti, ai vari Lamoglia, Saviano, Mattiello, assente nelle prime giornate per squalifica, e Simonetti, per provare a guidare la squadra verso la conquista di uno dei primi due posti perché, oltre al ritorno alla formula pre Covid con i quattro gironi, la novità di quest’anno consiste nel fatto che solo le prime due classificate accederanno agli spareggi per la promozione.

Il club presieduto da Paolo Giarletta ha allestito una rosa di assoluto valore consegnando a mister Mario Grieco un roster che ha tutte le carte in regola per lottare nelle prime posizioni. Luca Pasca, i fratelli Esposito e Vettone tra i pali sono una garanzia per la categoria e l’esempio migliore per assicurare la giusta crescita ai giovani del vivaio. Desta curiosità il debutto del giramondo svedese Vang, giocatore che ha già militato in diversi campionati.

A suonare la carica alla vigilia è capitan Andrea Lamoglia: «Ci aspetta una partita molto complicata, giocare alla “Vitale” non è mai facile in nessuna categoria. I nostri avversari hanno allestito una rosa importante acquistando anche uno straniero, chiaro segnale di chi vuole recitare un ruolo da protagonista. Sarà fondamentale, da parte nostra, partire forte e imporre il nostro gioco. Confido molto in una grande prova da parte della squadra, ci siamo allenati bene, siamo un ottimo gruppo e andiamo a giocare a viso aperto conoscendo la forza dell’avversario ma senza temerlo. Rispettiamo tutti ma non abbiamo paura di nessun rivale anche se siamo consapevoli che ogni partita dovrà essere per noi una finale».

5a GIORNATA (Oggi)

14.00: BASILICATA NUOTO-SAN MAURO

16.00: WATERPOLO BARI-PESCARA N E PN

16.00: C.N. SALERNO-ISCHIA MARINE CLUB

16.30: CESPORT ITALIA-R.N. ARECHI SAL.

17.00: CLUB AQUAT. PESCARA-AQUADEMIA