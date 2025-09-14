Ischia male all’esordio. Il Budoni fa tutto in 10 minuti. LA CRONACA

Due reti nei primi undici minuti indirizzano la gara. I gialloblù reagiscono con Montanino e crescono nella ripresa, ma senza trovare il pareggio

Allo stadio “Mazzella” l’Ischia debutta in casa con una sconfitta contro il Budoni. La formazione ospite sfrutta al meglio l’avvio di gara, mentre i gialloblù riescono solo in parte a rientrare nel match senza però trovare il pareggio.

Il Budoni di Raffaele Cerbone schiera Tirelli tra i pali, difesa con Taiappa, Barbato, Yanovskyy e Garcia; in mezzo Madero, Mihali e Tokic; davanti Gomez, Santoro e Ljubanovic. In panchina Budano, Nunez, Farris, Marras, Carzedda, Sirotic, Belloni, Rezic e Ferrari.

L’Ischia di Alessio Martino deve rinunciare al portiere titolare Gemito e schiera Mariani dal primo minuto. Difesa a quattro con Desiato, Aijo, Kaziewicz e Di Lauro; centrocampo con Arcamone, Montanino e Trofa; dietro l’unica punta Bertomeu agiscono Mollo e De Filippis. A disposizione Tanas, Castagna, Habachi, Buono, Chiariello, Gille, Faella, Parigi e Romano.

L’avvio è tutto del Budoni, che al 2’ trova subito il vantaggio con Mihali, lesto a ribadire in rete dopo una respinta corta di Mariani. Al 9’ l’Ischia ha una buona occasione con Bertomeu, che sfiora il palo, ma due minuti più tardi arriva il raddoppio degli ospiti con Gomez, libero di concludere da distanza ravvicinata.

Il Budoni continua a creare pericoli, con Gomez che impegna Mariani e Tokic che colpisce un palo. L’Ischia accorcia al 23’ con un tiro dalla distanza di Montanino che si infila all’incrocio. Da quel momento la squadra di Martino prende coraggio e cresce nel gioco, anche grazie a qualche aggiustamento tattico: fuori Desiato, dentro Castagna, con Mollo arretrato a centrocampo e De Filippis sistemato sulla corsia sinistra. La prima frazione si chiude con il Budoni avanti 2-1.

Nella ripresa l’Ischia cerca con più continuità la via del gol. Al 4’ Di Lauro conclude dal limite, con deviazione in angolo, e sugli sviluppi Romano prova di testa senza esito. Al 7’ è il Budoni a rendersi pericoloso con Mihali, che però calcia fuori.

Martino inserisce anche il giovane Faella, classe 2009, che al 17’ serve Romano in area, anticipato dalla difesa. Subito dopo Mollo ha l’occasione per pareggiare, ma alza troppo la conclusione da distanza ravvicinata. Castagna prova a dare vivacità all’attacco e al 23’ costruisce una buona azione personale che porta Romano al tiro, respinto in angolo.

L’Ischia insiste, ma manca di precisione. Al 27’ Tirelli respinge in corner una punizione di Buono, al 35’ Bertomeu manda a lato da pochi passi e al 38’ Romano non riesce a concludere da posizione favorevole. Nel finale, al 43’, Tirelli esce alto e anticipa Bertomeu, e nei minuti di recupero i due corner consecutivi a favore degli isolani non cambiano il risultato.

Il Budoni conquista così la prima vittoria in trasferta, sfruttando la maggiore concretezza nei primi minuti. L’Ischia, dopo un avvio complicato, mostra segnali di miglioramento ma non riesce a capitalizzare le occasioni create nella ripresa.