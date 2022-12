Ischia, lutto cittadino per i funerali di venerdì e sabato

Il giorno 9 Dicembre 2022 alle ore 11.00 presso la Parrocchia della Santissima Annunziata di Campagnano nel Comune di Ischia è prevista la celebrazione delle esequie di Giovanna Mazzella, di Maurizio e Giovan Giuseppe Scotto di Minico.

Il giorno 10 Dicembre alle ore 11.00 presso la Parrocchia di Gesù Buon Pastore nel Comune di Ischia è prevista la celebrazione delle esequie di Valentina Castagna e di Gianluca, Michele, Francesco e Mariateresa Monti e di Nikolinka Gangeva Blagovs (Nina).

Il giorno 10 Dicembre alle ore 16.00 presso la Basilica di Santa Restituta in Lacco Ameno è prevista la celebrazione delle esequie di Mariateresa Arcamone.

L’ Amministrazione tutta, d’intesa con i Sindaci dei Comuni dell’isola di Ischia ed il Commissario Straordinario, con commossa partecipazione dell’intera comunità cittadina al dolore delle famiglie delle vittime, intende esprimere sentimenti di affetto, solidarietà, e cordoglio per le vite spezzate dalla frana del 26 Novembre.

Con apposita ordinanza a firma del sindaco Enzo Ferrandino si proclama per i giorni 09 e 10 Dicembre 2022 il Lutto Cittadino nel Comune di Ischia. In questi giorni si prevede la chiusura delle attività commerciali e degli uffici pubblici comunali mentre saranno in corso le esequie delle vittime; le bandiere degli uffici pubblici saranno poste a mezz’asta in segno di lutto. Si stabilisce, inoltre, la chiusura mediante sospensione delle attività didattiche in presenza di tutti gli istituti scolastici di ogni e grado del territorio del Comune di Ischia.

INFO NAVETTE

Nella giornata del 9 dicembre, per raggiungere la frazione di Campagnano, il comune d’Ischia di intesa con EAV ha istituito un servizio navetta dal parcheggio del Palazzetto dello Sport in via Fondobosso dalle ore 9:30 alle ore 13:00 per decongestionare il traffico in zona e agevolare la partecipazione della popolazione alle esequie.