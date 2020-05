Ischia, lunedì la consegna della mappatura dei disegni murali della Torta Guevara

Lunedì 1^ giugno alle ore 18.00, nella sala consiliare del Municipio d’Ischia, è indetta una conferenza stampa che avrà luogo nel rispetto delle vigenti normative sanitarie. Dopo il saluto del Sindaco d’Ischia, il Presidente del Circolo Sadoul – Prof. Pietro Greco – consegnerà al Comune l’opera della restauratrice Edith Boehme, dell’Accademia di Belle Arti di Dresda, contenente la mappatura dei disegni murali della sala 1.2 della Torre Guevara di Ischia.

Il testo in tedesco è accompagnato da una serie di schede di dettaglio e dalla traduzione in italiano curata dal Circolo Sadoul. Analogamente a quanto avvenuto per il precedente lavoro della restauratrice Maria Gruenbaum – relativa alla sala 1.1 – l’intera documentazione sarà depositata presso la Biblioteca Antoniana per favorirne la consultazione da parte degli studiosi interessati ad approfondire la conoscenza del principale monumento pubblico del Comune d’Ischia.