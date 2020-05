Ischia. Lunedì inizia una settimana “nera”: lavori in via Michele Mazzella e Antonio Sogliuzzo, raffica di divieti

La prossima settimana sarà un susseguirsi di lavori sulle strade, che comporteranno inevitabili disagi per il traffico, che si sta nuovamente intensificando.

A Ischia riprenderanno i “famigerati” lavori di messa in sicurezza della rete stradale comunale. La ditta incaricata ha infatti comunicato il calendario per la posa del tappetino di usura su Via Michele Mazzella a partire dalla farmacia Sant’Anna altezza Semafori fino all’incrocio con Via delle Ginestre (18 e 19 maggio) e su Via Antonio Sogliuzzo, nel tratto tra l’incrocio con Via Leonardo Mazzella e Via Pontano (19 e 20 maggio).

Dunque il comandante della Polizia Locale ha adottato la conseguente ordinanza che prevede una serie di divieti. Disponendo: «I giorni lunedì 18 e martedì 19 maggio 2020 dalle ore 6:00 alle ore 18:00 e comunque fino al termine dei lavori e/o nuova disposizione: E’ fatto divieto di sosta su Via Michele Mazzella (tratto di strada compreso tra incrocio Semafori e incrocio con Via delle Ginestre); è istituito senso unico di marcia su Via Michele Mazzella a partire dall’incrocio con Via delle Ginestre in direzione Farmacia S.Anna; il giorno 18 maggio 2020 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 è fatto divieto di transito sul tratto di strada di Via Michele .Mazzella compreso tra incrocio con Via Fondo Bosso e altezza area rimessaggio servizio pubblico di linea. Sarà possibile il transito ai veicoli di emergenza. I bus di linea provenienti da località Pilastri dovranno percorrere la Via Fondo Bosso per raggiungere il centro.

I giorni martedì 19 e mercoledì 20 maggio 2020 dalle ore 6:00 alle ore 18:00 e comunque fino al termine dei lavori e/o nuova disposizione: E’ fatto divieto di sosta su Via Antonio Sogliuzzo (tratto di strada compreso tra incrocio con Via L.do Mazzella e Via Pontano); è fatto senso unico di marcia sullo stesso tratto di strada di cui al punto 2.a in direzione Ischia Ponte. I bus di linea seguiranno la Via Ant. Sogliuzzo verso Via Pontano secondo il senso unico. I veicoli provenienti da Ischia Ponte in uscita su Via Seminario dovranno svoltare a destra per raggiungere il centro percorrendo la Via Pontano. I veicoli provenienti da Via N Cartaromana .dovranno svoltare a destra per raggiungere il centro percorrendo la Via Pontano.

I veicoli in sosta saranno rimossi a mezzo carro gru con spese a carico del trasgressore».