Ischia. Lubrano: «Tre trasferte consecutive, sette punti: un bottino di tutto rispetto»

Altri tre punti in trasferta e Ischia che continua la sua corsa verso i play-off. I gialloblù superano brillantemente il trittico di incontri esterni. Alla vigilia chiunque avrebbe firmato per la conquista di sette punti. La mancata vittoria a Ercolano (sfumata comunque al 90’) è arrivata a Frattamaggiore. Il più sofferto successo di Sant’Antonio Abate ha confermato che il brutto inizio d’anno è alle spalle e che si può guardare con maggiore fiducia a questi ultimi due mesi di campionato.

Con il d.s. Mario Lubrano abbiamo parlato della vittoriosa trasferta di Sant’Antonio e del futuro. «Per quanto riguarda la partita, devo fare un plauso alla squadra per come l’ha affrontata – esordisce Lubrano –. Al di là di quanto diceva la classifica era un impegno ostico. Forse addirittura di più rispetto alla gara precedente di Frattamaggiore. Il S.Antonio Abate rappresenta una piazza calda, con un passato in Serie D, che negli anni ha fatto tanti campionati importanti. Quindi temevamo questo impegno soprattutto dal punto di vista ambientale perché gli abatesi da poco avevano trovato l’appoggio del loro pubblico con la riapertura del campo.

E’ stata una partita maschia, difficile, contro un’avversaria che era carica dopo la vittoria nel recupero contro la Frattese e soprattutto perché inseguiva punti importanti per il discorso salvezza. Noi però l’abbiamo affrontata con grande diligenza, con concentrazione e con la voglia di portare a casa tre punti importanti. Lo abbiamo fatto in maniera forse un po’ più “sporca” rispetto a quanto accaduto a Frattamaggiore dove magari la prestazione è stata più di qualità. Contro il S.Antonio Abate, invece, c’è stato da lottare tanto. Abbiamo trovato il gol su una bella azione, anche se conclusasi in maniera abbastanza fortunosa. Nel secondo tempo, probabilmente, dopo la girandola di sostituzioni, ci siamo “abbassati” un po’ troppo presto, con tanta gara ancora da giocare. Però la squadra si è difesa bene, ancora una volta il reparto difensivo ha fatto la differenza e così abbiamo conquistato tre punti importantissimi che ci permettono di guardare con fiducia i prossimi impegni».

Conquistare sette punti su nove dopo Ercolano, Frattamaggiore e S.Antonio Abate non era impresa facile. «Abbiamo chiuso il ciclo di partite fuori casa con un bottino di punti di tutto rispetto – spiega il d.s. gialloblù – soprattutto considerando il valore degli avversari, perché affrontavamo una squadra giovane che esprime un bel gioco e quindi sempre insidiosa come l’Ercolanese, una delle top della classe come la Frattese e una squadra rinforzata e con grande bisogno di ottenere dei punti-salvezza come il S.Antonio Abate. Tre impegni ostici dove però siamo riusciti a conquistare sette punti sui nove a disposizione, cosa che non era semplice né per gli impegni né per come si era aperto questo ciclo con una partita non brillantissima giocata a Ercolano. Ciò è merito esclusivamente dei nostri calciatori che hanno dimostrato quel che dico da sempre: hanno grandi valori soprattutto umani e caratteriali che ancora una volta hanno fatto la differenza».

TIFOSI, CHE EMOZIONE! – Così come allo “Ianniello”, anche domenica al “Varone” il sostegno dei tifosi è stato molto bello. Mario Lubrano non può non sottolineare l’importanza di avere un seguito anche in trasferta. «L’altro aspetto importante della giornata e un’altra conferma rispetto alla gara di domenica scorsa, è stato l’appoggio del pubblico. Ancora una volta i nostri tifosi hanno fatto la differenza – sottolinea Lubrano –. Così come accaduto a Frattamaggiore, anche a S.Antonio Abate sembrava di giocare in casa. Rispetto alla Frattese, la squadra abatese ha dimostrato di avere un seguito di pubblico molto più importante. Parliamo di una società con un trascorso importante anche in D non molto lontano e che aveva fame di calcio visto che il loro stadio era stato chiuso negli ultimi mesi.

Però mi ha emozionato vedere sessanta tifosi partiti da Ischia domenica mattina per seguire la squadra a S,.Antonio Abate. Mi ha emozionato il loro canto incessante per novanta minuti così come l’abbraccio che poi c’è stato a fine gara con i nostri ragazzi e l’esultanza dopo il gol di Montanino, avvenuto proprio sotto la curva occupata dai nostri tifosi. Ho visto tante persone cadere dalle scale della curva per avvicinarsi all’esultanza dei nostri ragazzi. Sono state scene importanti che danno grande carica. L’hanno data a noi, l’hanno data ai ragazzi in campo che hanno combattuto fino al novantesimo per portare a casa questi tre punti».

OTTO ALLA FINE – Da qui alla fine della regular season mancano otto giornate. Domenica al “Mazzella” arriva il Neapolis in piena lotta in zona play-out. «C’è ora un rush finale da vivere intensamente. Abbiamo bisogno dei tifosi già a partire dalla partita col Neapolis. La volata play-off sarà entusiasmante. Probabilmente Puteolana e Savoia sono inarrivabili nelle prime due posizioni anche se comunque il distacco dal Savoia non è ineguagliabile. Avremo anche lo scontro diretto da giocare al “Giraud” tra qualche settimana in una classica del calcio campano come Savoia-Ischia.

Una partita che sarà affrontata con grande orgoglio, con la voglia di vincere anche quello scontro diretto. Così come alla fine della stagione ci sarà l’importantissimo scontro diretto col Napoli United. Però non dobbiamo sottovalutare le altre partite, a partire da quella di domenica in casa col Neapolis e le altre contro squadre in lotta per la salvezza. Sono quelle probabilmente le partite più insidiose. Nel corso del nostro percorso – conclude Mario Lubrano – abbiamo lasciato per strada qualche punto di troppo proprio in queste gare. Dovremo sfruttare l’onda di queste due vittorie per far sì che ciò non avvenga».