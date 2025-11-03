Ischia, l’isola che respira fuori stagione | #4wd

Quando il vento di novembre spazza via gli ultimi ombrelloni e il mare torna a essere quasi esclusivamente dei pescatori, dei marittimi e dei pendolari, Ischia cambia pelle. Non più turismo chiassoso, spiagge gremite e traghetti pieni di trolley, ma un luogo che si ritira dentro di sé, come un animale che si lecca le ferite e si prepara al silenzio. È in questo momento che si può conoscere davvero, secondo ritmi che, seppur per certi versi noiosi e ripetitivi, sembrano appartenere a un’altra epoca.

Camminare per il borgo di Ischia Ponte in una mattina fuori stagione è un’esperienza quasi meditativa. Negozi e botteghe hanno le serrande abbassate, ma dai vicoli arrivano odori e percezioni di genuinità e ogni tanto una finestra si apre per lasciare uscire voci familiari, il tintinnio dei piatti, un saluto gridato al passante. Il Castello Aragonese si staglia nel cielo limpido come un guardiano antico, e il mare che lo circonda — da tutti immaginato rigorosamente freddo ma che poi, ancora a lungo, realmente tale non è — racconta storie di secoli e tempeste. Non serve molto per sentirsi parte di quel paesaggio: basta il rumore dei propri passi sui basoli umidi e la consapevolezza che qui il tempo non corre, ma sembra finalmente respirare.

Anche la natura di Ischia, lontano dalle cartoline estive, rivela una bellezza più segreta. I boschi di castagni del Monte Epomeo profumano di terra e di pioggia e i sentieri che d’estate pullulano di escursionisti tornano a essere percorsi da pochi, fortunati camminatori, cacciatori e fungaioli. Sui crinali, l’aria è tagliente e il mare appare da ogni lato tra il verde scuro dei pendii e della macchia mediterranea. Da lassù, l’isola sembra un piccolo universo autosufficiente, dove ogni cosa — le terme, le vigne, i borghi, le chiese, persino i muri a secco — vive in relazione con il respiro del mare ma, purtroppo, anche con un traffico che grazie a noi stanziali ci assedia tutto l’anno.

Nei mesi freddi, anche le sorgenti termali si spogliano della mondanità estiva. A Cartaromana, alle Fumarole, ai Maronti e a Sorgeto si incontrano solo pochi habitué locali e viaggiatori curiosi che cercano qualcosa di più della semplice vacanza. L’acqua calda che sgorga dal ventre dell’isola è la stessa da millenni, e immergersi in essa mentre fuori soffia il vento salmastro dà un senso quasi mistico di continuità. È come se Ischia, con il suo cuore vulcanico, regalasse un abbraccio segreto a chi sa cercarlo nel momento giusto, anytime.

Ma forse il fascino più grande dell’isola d’inverno è la sua autenticità ritrovata. I bar di Forio o di Lacco Ameno diventano piccoli salotti dove il tempo scorre tra un caffè, il commento calcistico e un racconto; i pescatori riparano reti e coffe davanti ai porticcioli e le donne più anziane, infagottate negli scialli e intente alle faccende domestiche, commentano all’uscio il meteo come un tempo si faceva con il raccolto o il pescato. Tutto rallenta in una lezione di vita che altrove sembra perduta e che, in ogni caso, confligge con i ritmi frenetici della vita di ciascuno di noi.

Visitare Ischia fuori stagione significa accettare il silenzio, la luce obliqua dei pomeriggi, la malinconia dolce delle giornate corte e anche il fatto di incontrare sempre le stesse facce. È un luogo che insegna la pazienza e la misura, la bellezza delle cose che non devono per forza stupire e, al tempo stesso, lo stupore di non riuscire ad eliminare quelle oggettivamente brutte di cui non riusciamo a privarci.

Quando, in primavera, torneranno i turisti e le strade si riempiranno di voci e profumi, l’isola si lascerà ancora una volta abbracciare dal mondo. Ma chi l’ha vista in inverno saprà che sotto quella veste vivace continua a battere un cuore antico e quieto che pulsa al ritmo lento del mare, seppur traviato dalle incongruenze di chi ignora, con il suo fare, la necessità di tutelare seriamente tanta ricchezza.