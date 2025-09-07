Ischia, l’ing. Francesco Fermo responsabile del Paesaggio

Il decreto di Enzo Ferrandino che nomina l’ex dipendente in pensione

Al Comune d’Ischia arriva il secondo incarico per il pensionato ing. Francesco Fermo, ma stavolta a titolo gratuito. Con proprio decreto, il sindaco Enzo Ferrandino lo ha infatti nominato responsabile del Servizio 8 Pianificazione Paesaggistica del Territorio – Paesaggio.

Il primo cittadino ricorda quanto deliberato dalla Giunta a luglio, ovvero di esprimere indirizzo alla responsabile dei Lavori Pubblici arch. Consiglia Baldino, «affinché al fine di favorire la piena attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché la realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali conferisca un incarico retribuito a personale in quiescenza sino al 31.12.2026, salvo proroghe delle misure».

Incarico finalizzato al «supporto in fase esecutiva ai responsabili unico di progetto sui progetti in corso di realizzazione a valere sulle risorse Pnrr»; con spese comprese sui quadri economici degli interventi finanziati con risorse del Pnrr.

Ed infatti all’ing. Fermo è stato affidato l’incarico di lavoro autonomo come professionista esterno per il supporto ai rup di quattro interventi: “Realizzazione di un’area di interscambio e di sosta per la messa in sicurezza della viabilità del comune di Ischia. I stralcio”; “Interventi di messa in sicurezza del costone a rischio idrogeologico sottostante la chiesa di Sant’Anna e ripristino della stradina di collegamento con la Torre di Michelangelo”; “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’imboccature all’ingresso del porto d’Ischia”; “Nuova mensa scolastica presso il plesso O. Buonocore in Via Nuova Cartaromana”. Stabilendo un compenso complessivo di 10.450 euro.

LA COMPETENZA ALLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Ora però Enzo Ferrandino ha dovuto sciogliere il “nodo” del paesaggio. Una delibera regionale del 2009 stabilisce che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica avviene attraverso il parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio. Tuttavia, i Comuni «con eventuali difficoltà a dotarsi delle suddette previste strutture organizzative – sia per dimensione demografica, e carenza e/ o idoneità di personale in organico, nonché di risorse finanziarie – devono garantire la prevista attività di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica cd esercizio delle funzioni amministrative di tipo urbanistico-edilizio».

In particolare, designando un responsabile del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica diverso da quello competente per il rilascio dei solo titoli abilitativi di tipo urbanistico-edilizi, individuato tra professionisti esterni. Una differenziazione delle competenze, in parole povere.

A questo punto il decreto sindacale evidenzia che «in più occasioni i responsabili posti a direzione dei servizi tecnici (servizi dal n. 5 al n. 9) hanno evidenziato le criticità connesse alla carenza di risorse umane in rapporto al carico di lavoro che, in effetti, negli ultimi anni in ragione del Pnrr e dell’evento alluvionale del 2022 si è notevolmente incrementato».

Enzo Ferrandino ha dunque ritenuto di affidare all’ing. Fermo anche la responsabilità del Servizio 8, in particolare «al fine di sollevare gli uffici afferenti i servizi tecnici che in più occasioni hanno evidenziato criticità connesse alla scarsità di risorse umane a disposizione a fronte della importante mole di lavoro su di essi incombente».

Sottolineando che «la particolare competenza professionale e la pluriennale esperienza acquisita consentiranno un puntuale e appropriato svolgimento dell’incarico».

La nomina decorrerà dalla data della sottoscrizione del contratto fino alla scadenza del mandato sindacale. Stavolta, come detto, il lavoro sarà svolto a titolo gratuito, prevedendo unicamente un eventuale rimborso delle spese.

Tra carenza di personale, emergenze e finanziamenti Pnrr, i Comuni isolani si affidano sempre più agli ex dipendenti in pensione…