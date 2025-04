Ischia, l’indifferenza che fa più paura del flop turistico | #4WD

Ischia, l’isola verde, già regina incontrastata del turismo termale e meta prediletta di italiani e stranieri, osserva inerte e in silenzio i segnali di un declino preoccupante, mentre le istituzioni locali sembrano voltarsi dall’altra parte. Il flop del weekend di Pasqua e del ponte del 25 aprile, al di là degli squilli di tromba di chi scrive senza documentarsi adeguatamente, non sono stati semplici battute d’arresto, ma un campanello d’allarme assordante che nessuno, a quanto pare, vuole ascoltare.I dati parlano chiaro: strutture ricettive semivuote, attività commerciali ferme ai nastri di partenza, ristoranti costretti a soffrire, nonostante la domanda, per carenza di personale. Ma il dato più inquietante non è numerico, è umano: è il totale disinteresse degli amministratori pubblici, in particolare del Comune di Ischia, che continua a muoversi come se tutto fosse nella norma, come se la stagione potesse iniziare da sola, per inerzia, senza una visione, senza una strategia, senza una reazione.In un’isola che vive di turismo e che sembra non avere più iniziativa, la mancanza di pianificazione, di promozione e di ascolto è letale. Eppure, da parte delle sei amministrazioni comunali che governano questo piccolo territorio frammentato, ancora oggi il silenzio è stato totale. Nessun confronto con gli operatori del settore, nessuna campagna di rilancio, nessun piano straordinario per affrontare quella che si profila come una stagione difficilissima. Al contrario: si assiste a un immobilismo che rasenta la rassegnazione, come se l’estate non arrivasse tra poco più di un mese, come se fosse normale accogliere il quasi-ponte del primo maggio con le stesse premesse desolate delle date di punta appena trascorse.Eppure, il 2025 non poteva e non doveva essere un anno qualsiasi, ma quello in cui Ischia avrebbe dovuto dare segnali di rilancio, anche per lasciarsi finalmente alle spalle le ferite del terremoto, della frana di Casamicciola e, come se non bastasse, dell’eco mediatica sull’area flegrea a rischio. Invece, a dominare è l’indifferenza: nessuna regia unitaria, nessun investimento mirato, nessun progetto per fare rete e valorizzare quel patrimonio naturalistico, termale e culturale che altrove rappresenterebbe un volano irresistibile per il turismo.La cosa più drammatica è che questa indifferenza genera disillusione. Gli imprenditori locali, gli albergatori, i ristoratori, chi investe ancora energie e risorse sull’isola, si trovano soli. Le poche voci che cercano di richiamare l’attenzione vengono ignorate o, in alcuni casi, addirittura zittite. Le criticità strutturali vengono coperte con annunci e slogan che si sgonfiano alla prima pioggia. E intanto Ischia perde terreno, perde attrattività, perde speranza. Non si tratta più solo di turismo, ma di identità. Un luogo che non sa valorizzarsi, che non si cura della propria immagine e che non scaturisce alcun grido d’allarme da parte dei suoi cittadini, è un luogo che rischia di smarrirsi per sempre. L’assenza di una cabina di regia, di una visione condivisa, di un piano operativo che guidi e unisca pubblico e privato, è la radice profonda di questo stallo.Con giugno alle porte e il calendario che corre, il rischio è che anche la stagione estiva possa seguire l’andamento incerto di questi primi mesi. E quando l’estate fallisce su un’isola come Ischia, il colpo è durissimo, perché significa un anno compromesso per intere famiglie, per una fetta enorme dell’economia locale, per la credibilità stessa del territorio.L’indifferenza non è più un’opzione. A Ischia non servono miracoli, ma scelte coraggiose, idee chiare e un’autorevole e qualificata volontà politica che manca da troppo tempo. E se noi ischitani continuiamo a far finta di niente, il nostro destino sarà ancor più segnato!