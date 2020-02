Ischia, l’Ercolano ultimo spauracchio? Forse, ma meglio vincere

Compiuto il sorpasso ai danni del Pianura con la bella vittoria nello sconto diretto di domenica scorsa, all’Ischia non basta far altro che amministrare.

Benché i gialloblu siano forti, il compito è tutt’altro che facile, anche perché il calendario mette di fronte alla squadra di Billone una delle più insidiose del lotto: lo Sporting Ercolano. Il match si disputerà al Solaro della cittadina partenopea, stamattina alle 11:00.

Gli ercolanesi, unici ad aver sconfitto Mennella & co due volte (entrambe in Coppa Campania) sono ancora in corsa per i play off e vedono la sfida di domenica mattina come una sorta di ultima spiaggia.

“Vogliamo arrivare primi e vincere il campionato. Sappiamo che l’Ercolano è un’ottima squadra che non ha tutti i punti che meriterebbe. Dobbiamo pensare domenica dopo domenica e pensare a vincerle tutte, senza dare nulla per scontato, perché può succedere di tutto”, ha affermato proprio il portiere isolano ai nostri microfoni in settimana. Per quanto riguarda i disponibili, lo staff tecnico ischitano dovrà fare ancora a meno dell’infortunato Monti e dello squalificato Sogliuzzo. Questi i convocati dal mister gialloblu: Esposito F., Buono, Chiariello, Accurso, Saurino, Romano, Trofa, Di Sapia, Trani C., Mennella, Pistola, Salatiello, Castagna, Arcamone, Trani L., Rubino, Aiello, Di Costanzo, Esposito N., Invernini, Di Meglio N.. Questa è la formazione con cui potrebbe scendere in campo l’Ischia: Mennella fra i pali, la linea difensiva formata da Aiello, Chiariello, Di Costanzo e Pistola, con Trofa, Saurino e Buono a centrocampo, più Castagna, Rubino ed Invernini in avanti. Arbitro del match sarà Gabriele Rifatto della sezione di Napoli (Assistenti: Andrea Mallardo e Davide Felicelli di Napoli).