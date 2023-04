Ischia, le terme (comunali) nell’uovo per Enzo Ferrandino

Gaetano Di Meglio | Sarà un dopo Pasqua movimentato per il sindaco Enzo Ferrandino e i suoi assessori e consiglieri comunali che non sanno. Il “venerdì” di passione di Ischia è iniziato nello stabilimento delle “Terme di Ischia” con il dottor Antonio Fimiani. Il capo di Alga srl ha salutato i lavoratori e ha comunicato, ufficialmente, la sua decisione di lasciare le chiavi al sindaco e di tirare i remi in barca.

Dopo i saluti e gli auguri, però, i lavoratori delle Terme comunali hanno preso borse e giacche e si sono diretti verso Via Iasolino. Una visita per il sindaco Enzo Ferrandino improvvisa, verso le 13.45 che è durata per oltre 2 ore.

Nella stanza del sindaco c’era il gruppetto dei “bamboli”. Quelli che girano per Via Iasolino solo per i loro “fattarielli” personali e che lasciando l’amministrazione e le decisioni del comune (inteso come territorio) al primo cittadino senza sapere.

Caduti dal pero, i vari Balestrieri, Criscuolo, Agostino Mazzella, Ida De Maio e “Sciarappi” vari, hanno scoperto il regalo nell’uovo: 20 lavoratori in mezzo alla strada, uno stabilimento che non apre e una ferita non solo nell’amministrazione.

Dopo una prima parte del confronto tra lavoratori e amministratori è stato convocato anche Antonio Fimiani. Il dottore e gestore dello stabilimento ha chiarito la sua posizion e, forse, anche con termini poco concilianti ha fatto capire che non è nelle condizioni di proseguire.

Tradotto in “soldoni” la vicenda diventa breve. Il Comune vuole una garanzia fidejussoria per l’intera somma legata alla gestione delle terme. Tra canoni e debiti Fimiani dovrebbe garantire un milione e duecentomila euro e, senza contare i centesimi, si parla di un esborso di oltre 100 mila euro che rappresenta una posizione non sopportabile. Il parlare chiaro ha colto di sorpresa i consiglieri comunali e gli assessori (se non stessero a curare solo il loro orticello, ne saprebbero di più!) e “colpito” il sindaco che ora si trova con questione “bollente” tra le mani.

Verso le 16 la riunione si è sciolta in attesa di avere, dopo Pasqua, un possibile aggiornamento.

…SE LE “TERME” SONO DI FIMIANI. Questione concessione

Nel frattempo, però, la vicenda Terme di Ischia e Alga srl diventa più complicata all’indomani del Decreto Dirigenziale numero 986 del 31 ottobre 2022 della Regione Campania.

Dal 31 ottobre del 2022, infatti, la Regione Campania ha rinnovato la concessione delle acque termo minerali, ai sensi del comma 1094 della legge 205/2017 denominata “Nuove terme comunali” sita nel comune di Ischia ad Antonio Fimiani nella qualità di rappresentante legale di Alga srl. Gli uffici regionali hanno rinnovato la concessione per una durata di 15 anni (fino al 2037) nonostante Alga, stando alla delibera della giunta del comune di Ischia di maggio 2022, aveva avuto possesso dello stabilimento solo fino al 31 dicembre 2029. Una questione, questa, che complica ancora di più la matassa tra Comune e gestore che vuole lasciare e non vuole fare guerra. Aspetto tutt’altro che secondario.