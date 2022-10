Ischia, le pagelle del blackout dell’Arcoleo

Una sonora scoppola che costa l’eliminazione dalla Coppa Italia di Eccellenza. Una disfatta fragorosa per una rimonta impressionante dell’Acerrana. In casa Ischia c’è ancora il malumore: dopo il ko di Massa Lubrense segue altresì il passo falso dell’Arcoleo. Non solo il risultato clamorosamente negativo, bensì il blackout di otto minuti che sancisce l’uscita anticipata dalla competizione. Un doppio vantaggio sprecato in un secondo tempo anonimo, spento e scioccante. E molti finiscono sul banco degli imputati in vista del prosieguo della stagione.

Mazzella 5.5 – Già a metà primo tempo compie un intervento non propriamente sicuro sugli sviluppi di una rimessa laterale. Nella ripresa, è incolpevole sui primi due gol. Sugli altri, invece, avrebbe potuto fare qualcosa in più: la respinta che genera il tris non è ottimale.

Florio 4.5 – È probabilmente la prestazione più incolore del difensore-bomber gialloblù. Una sua deviazione sfortunata riapre la contesa, nel finale è complice del crollo del reparto e mette lo zampino anche sulla quarta rete dei granata. Eppure, nella frazione iniziale sfiora l’eurogol di tacco.

Chiariello 4.5 – Come per i colleghi, nel secondo tempo è autore di una prova davvero negativa. Poca compattezza e solidità al pacchetto arretrato nel momento più difficile della gara. Perde qualche pallone sanguinoso e scatena la rapidità degli attaccanti di casa.

Di Costanzo 4.5 – Sotto la sufficienza anche il numero 13. Deve fronteggiare avversari tutt’altro che semplici, la sua performance crolla nella ripresa assieme ai compagni. Un cattivo approccio che porta all’uscita dal torneo.

Arcamone K. 5.5 – Offre un prezioso contributo al ritorno dal primo minuto, pennella il traversone giusto per la testa di Scalzone. Accompagna spesso l’azione, ma in chiave difensiva c’è qualcosa da rivedere. (78’ Padin s.v.)

Trofa 5 – Cerca di reggere, nel primo tempo fa da collante nella doppia fase. Soffre la freschezza dei centrocampisti granata gettati nella mischia da Di Buono. La sua prova si chiude subito dopo la quarta rete dei locali. (81’ De Simone s.v.)

Matute 4.5 – Rispetto alla prestazione di Massa Lubrense fa un passo in avanti in impostazione. Pesa, però, la chance sprecata sull’1-1: buona conquista della sfera, ma davanti a Munao non è perfetto e sciupa la più grande occasione dell’Ischia nel secondo tempo.

Arcamone M. 5 – Buonocore gli dà fiducia inserendolo dal primo minuto, sbaglia qualche passaggio in fase di appoggio e spesso è impreciso nella rifinitura. Da rivedere.

Patalano 6 – La sua partita dura quasi un’ora, è sicuramente tra i più brillanti e lascia il campo prima della disfatta della squadra. Si alterna tra il ruolo di mezz’ala ed ala, spinge e pressa sui portatori avversari. (58’ Ballirano 5 – Non un ingresso convincente per il jolly isolano)

Scalzone 6.5 – Un’opportunità divorata ad avvio partita, si fa perdonare attorno alla mezz’ora con uno stacco vincente in piena area. Fa tutto lui nell’azione che porta al gol: costruzione e finalizzazione. È in netta crescita. (63’ Starita 5 – Cerca di dare vivacità e brio alla manovra offensiva, ma è impalpabile. È rientrante dall’infortunio e bisogna aspettare la condizione migliore).

Simonetti 6 – Cerca qualche giocata sulla solita mattonella d’appartenenza, imbuca bene per Scalzone e compagni. Nella ripresa prova a scuotere i compagni che, d’altra parte, non riescono a rispondere col giusto atteggiamento.

Buonocore 5 – Le reti subite all’Arcoleo sono generate da pasticci individuali. In quanto a preparazione, il mister decide di affidarsi anche ad alcune seconde linee e cerca di ruotare l’undici in vista dei prossimi impegni. Ciò che preoccupa è la mentalità della squadra nei momenti difficili della partita: il gruppo sembra spegnere la testa e incassare inerme la giocata degli avversari. Urge una sterzata decisiva per un’Ischia chiamata ad essere protagonista indiscussa in campionato.