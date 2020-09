Ischia: lavoro a parte per Gianluca Saurino

Allenamento numero otto della nuova stagione gialloblù. Seduta mattutina allo stadio “Mazzella”, con l’Ischia sempre impegnata nella lunga preparazione pre-campionato. Anche ieri intenso lavoro atletico con il prof Michelangelo Di Maio, dopo di che i ragazzi, guidati dal tecnico Monti, hanno concluso l’allenamento con una partitina a campo ridotto. Allenamento più leggero per Gianluca Saurino. L’attaccante, leggermente dolorante ad una caviglia, ha concluso la seduta dopo una serie di giri di campo senza forzare. In infermeria si è rivisto il dottor Luciano Curci, ortopedico ex Napoli che già in passato ha collaborato con la società gialloblù.