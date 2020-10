Ischia. Lavori Tim, divieto in via Vecchia Campagnano

Venerdì 23 la Tim deve effettuare un intervento di somma urgenza in un tratto di via Vecchia Campagnano e pertanto il comandante della Polizia Locale ha adottato la necessaria ordinanza, trattandosi di strada a doppio senso di circolazione.

Dunque dispone che «Il giorno 23 ottobre 2020 dalle ore 05.00 alle ore 08:00 e comunque fino al termine dell’intervento in Via Vecchia Campagnano, in corrispondenza tra il civ. 12 e il civ. 16, è interdetta la circolazione a qualsiasi veicolo.

I veicoli a monte del civ. 16. dovranno percorrere la Via Vecchia Campagnano nei due sensi di marcia accedendo dalla Via Campagnano.

I veicoli a valle del civ. 12 dovranno percorrere la Via Vecchia Campagnano nei due sensi di marcia accedendo da Via Acquedotto (Piazza San Michele).

Ad ultimazione dei lavori venga ripristinato lo stato dei luoghi, ripulendo la sede stradale da qualsiasi materiale di risulta.

La ditta provvederà ad avvisare dell’intervento da effettuarsi le persone residenti della zona e a lasciare lo spazio sufficiente per il transito dei pedoni appositamente transennato e visibile».