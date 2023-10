Ischia, lavori terminati in anticipo. Riapre via Iasolino

Una buona notizia per gli automobilisti e per gli utenti del servizio di trasporto pubblico, che tireranno un sospiro di sollievo. I lavori per la posa dei “famosi” basoli stampati in via Iasolino sono terminati prima del previsto e dunque la strada viene riaperta alla circolazione veicolare.

La precedente ordinanza del comandante della Polizia Locale Chiara Romano prevedeva infatti la chiusura fino al 14 ottobre. E si potevano anche paventare i soliti ritardi. Invece, una volta tanto, complice anche le condizioni meteo favorevoli, è stato possibile procedere celermente con i lavori di “manutenzione straordinaria”. E dunque arriva l’ordinanza di riapertura dalla tarda serata dell’11 ottobre.

Nel provvedimento il comandante Romano riferisce che «il responsabile della ditta affidataria dei lavori ha comunicato, con nota del 11/10/2023, che dalle ore 21:00 di oggi 11 ottobre c.a., inizieranno le operazioni di rimozione delle transenne per l’apertura del tratto di strada interessato dai lavori».

E dunque dispone che dalle ore 22.00 del giorno 11/10/2023, cessa l’efficacia dell’ordinanza adottata «e, per l’effetto, è ripristinata la circolazione in Via Iasolino, tratto compreso tra Piazza Antica Reggia e Piazzale Trieste».