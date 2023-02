Ischia, l’atletico e gli altri. La sfida del Mazzella tra incognite e obiettivi

Una giornata favorevole, almeno sulla carta, nell’ampio programma valido per la ventiseiesima giornata del campionato. La prima di nove finali attenderà l’Ischia, reduce dal vitale quanto ostinato successo in rimonta sul rettangolo da gioco del Villa Literno. La vittoria di sabato scorso è andata immediatamente in archivio, mister Enrico Buonocore ha riportato l’attenzione sul match in calendario allo Stadio Mazzella. L’ultima uscita davanti al tifo di casa non si è conclusa nel modo sperato, col Massa Lubrense abile a stoppare la capolista sul risultato di parità senza reti e con il Casoria arrivato a -1 in seguito ai tre punti ottenuti sul campo dell’Ercolanese.

Contro l’Atletico Calcio, dunque, si prospetta un’altra sfida da non sottovalutare. Lo spogliatoio ha ormai assimilato i concetti tattici e comportamentali e, dopo il famoso ko con la Montecalcio, Trofa e compagni hanno sempre affrontato gli impegni con la determinazione e l’atteggiamento giusti. Le sorprese, come accaduto recentemente sull’isola, non sono mancate. Il confronto con i biancazzurri, seppur alla portata alla vigilia, riserverà insidie nell’arco dei novanta e più minuti. All’andata, a Cardito, i gialloblù sono usciti sconfitti e senza gol a referto: 2-0 dei padroni di casa nel segno di Foti e Labriola. Un risultato che l’Ischia vorrà riscattare con il match di domenica. Al Mazzella approderà uno degli attaccanti più prolifici della competizione: l’Atletico Calcio può contare sulla dose di reti di Ilario Lepre per uscire dal momento negativo. L’attaccante, che ha timbrato il cartellino già 16 volte al pari di Re Ciro Simonetti, si candida ad essere uno degli antagonisti sulla nuova tappa della prima della classe.

La squadra avversaria non vive certamente un periodo entusiasmante, la vittoria manca addirittura dallo scorso 21 dicembre e il nuovo anno ha serbato diverse delusioni: due pareggi e quattro sconfitte sono il bilancio delle ultime settimane dei biancazzurri. Per il bomber, d’altra parte, sono arrivate tre gioie personali nelle recenti cinque partite disputate. Chiariello e Pastore, quindi, saranno chiamati ad un’altra prova di consistenza e solidità per provare a tenere la porta imbattuta.

Intanto, come citato poc’anzi, il turno potrebbe essere favorevole agli isolani. Almeno sulla carta. Al Mazzella giunge una squadra che vive un momento di scarsa fiducia, ma le antenne dovranno essere ben orientate ai pericoli. Uno sguardo verrà dato anche ai risultati che matureranno sugli altri campi. Nell’anticipo del sabato, infatti, la prima inseguitrice Casoria sarà attesa dallo scontro diretto con l’Albanova. Due delle sei corazzate del girone si sfidano allo Scalzone, i casertani sono intenzionati a raccogliere l’intera posta in palio per avvicinarsi proprio al vertice e ridurre il gap con il team viola, attualmente il migliore in termini di condizione e risultati ottenuti. Il verdetto da Casal di Principe aprirà un doppio scenario per l’Ischia: dall’esito per il Casoria, i ragazzi di Buonocore potrebbero andare incontro ad una pressione diversa. E, in tal senso, il gruppo dovrà, ancora una volta, dimostrare mentalità da grande. Anche il Pompei non avrà una trasferta semplice, i rossoblù saranno di scena al Varone contro il Sant’Antonio Abate, deciso a ritrovare il sorriso davanti al pubblico amico. La giornata in programma potrebbe rivelarsi già uno snodo cruciale per la stagione. La capolista penserà a portare acqua al proprio mulino, ma ciò che succederà altrove inizierà ad essere determinante per la volata conclusiva.