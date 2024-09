Ischia, l’area pedonale al Palazzetto“ si trasforma” in parcheggio

I lavori per la realizzazione dell’area di interscambio e di sosta a Fondobosso, con la creazione del parcheggio interrato, non sono esenti da conseguenze. E hanno già creato in zona un problema e una situazione di evidente “anarchia”.

Infatti con l’inizio dei lavori è scomparsa l’area pedonale esistente all’esterno dell’ingresso del Palazzetto dello Sport “Federica Taglialatela”. Era l’unico spazio dove le persone potevano intrattenersi tranquillamente, “libere” dalla presenza delle onnipresenti auto. Adesso, invece, quell’area si è trasformata “ufficiosamente” in parcheggio, specialmente nelle ore della mattinata, in quanto utilizzata dai docenti dell’istituto “Telese” che non trovano più altri spazi dove lasciare in sosta le loro autovetture.

Il problema è stato già segnalato al Comando della Polizia Locale, ma finora senza esito (e non ce ne meravigliamo…). E pensare che questo progetto fortemente voluto e portato avanti dal sindaco di Ischia Enzo Ferrandino, secondo le intenzioni dell’Amministrazione comunale è finalizzato alla messa in sicurezza della viabilità…

Le proteste continuano a fioccare, come le segnalazioni che ci giungono.

Il nocciolo della questione è che il Comune deve operare una scelta decisa e chiara: o si elevano contravvenzioni alle auto in divieto di sosta oppure si adotta una ordinanza che “cancella” l’area pedonale e autorizza ufficialmente il parcheggio. Una soluzione di mezzo non esiste, perché appunto diventa anarchia.

Il Comando della Polizia Locale non può consentire una violazione delle regole così palese, sotto gli occhi di tutti. Anche degli studenti del “Telese”, a cui in classe i docenti insegnano i valori della democrazia o l’educazione civica…

E’ chiaro che spetta al Comune intervenire, perché in assenza di indicazioni e di divieti ognuno si comporta come meglio crede. E i tanti discorsi degli amministratori sulla sicurezza stradale diventano solo inutili chiacchiere. Si spera che dopo questo ennesimo “richiamo” venga adottata una decisione chiara, che può scontentare qualcuno, ma tutelare altri. Oppure l’incertezza fa comodo agli occupanti delle stanze del “palazzo”?