Ischia, la terra di nessuno governata dalle bici elettriche

Paolo Mosè | Sentirsi pizzicato al tallone da una ruota di una bici elettrica, non è una sensazione piacevole. Tutt’altro. Si manifesta all’improvviso un dolore lancinante. C’è da crederci. Perché tutto avviene dietro le proprie spalle. Mentre il pedone che sottoscrive questo servizio era tutto impegnato ad evitare di scontrarsi con una massa cospicua di persone che percorrevano nel senso inverso via Roma e soprattutto Corso Vittoria Colonna. E’ stato tutt’uno: dolore al tallone, girarsi e vedere questo “mostro” probabilmente minorenne, ma cicciottello alla guida di questa bicicletta elettrica che non si è degnato di verificare cosa fosse accaduto. Ha continuato il suo percorso con la medesima velocità, avendo l’accortezza di non investire altri pedoni con una guida zigzagante. Per poi affrontare con un ulteriore scatto di pedalata la salita di San Pietro. E’ stato un gioco da ragazzi giungere di volata all’ingresso della chiesa. Sparendo nel nulla.

Ovviamente le imprecazioni sono dovute, proprio per l’atmosfera che si è creata in questi luoghi soprattutto in questi ultimi giorni. Non è valso l’invito a moderare la velocità, ad essere più prudenti. Una esortazione che forse ha avuto l’effetto contrario, perché il giovanotto cicciottello non ha seguito l’utile consiglio, ma anzi ha accelerato per scomparire dalla visuale.

Un “incidente” modesto che comunque lascia il suo segno. Circa una ventina di metri prima del contatto, e precisamente sulla via Francesco Buonocore, il cronista ha visto di tutto e di più. Una sorta di cocktail di atteggiamenti, azioni tali da violare il Codice della Strada. Perché questi mezzi a due ruote con tanto di batteria sono abilitati a salire quanto vogliono sui marciapiedi e ostacolano il passeggio delle persone più anziane e anche dei bambini, che seppur di 7-8 anni sono indaffarati a rincorrersi tra di loro. Tra le biciclette inferocite. A tutto questo si assomma la “sana” abitudine di buttare in strada tutto ciò che è in loro possesso. Mentre i cestini vengono sistematicamente utilizzati per incastrare le buste di immondizia.

Con il continuo vociare all’infinito con toni alti e di cattivo gusto, che delle signore si lanciano tra di loro. Tutto questo in 100 metri di strada che è strettamente collegata con la centralissima via Roma e che va a congiungersi con la spiaggia. Altro luogo infrequentabile nelle ore pomeridiane. Dalle 18.00 in poi si esibiscono le teste calde dai 18 a salire tra una partita di calcio e lo scontro a pallavolo che è tutt’uno, diventando un miscuglio di violenze verbali, di male parole che disturbano coloro che amano il rischio di godersi il mare e la spiaggia nelle ore meno calde. Alcune di questi diventano il bersaglio di questi scalmanati. Tutto questo sotto la diretta verifica del cronista, che per capire come vanno le cose si è intestardito a verificare come e quando arrivassero le forze dell’ordine.

E’ stata un’attesa inutile, perché in quella terra di nessuno non è transitata nessuna macchina delle forze dell’ordine o dei più modesti vigili urbani. Un caos che collima poi per come vengono posizionate le auto in parcheggio. In sistematica doppia fila, ad ingolfare, o meglio a tappare l’ingresso e l’uscita della spiaggia. Figuriamoci cosa accadrà nei prossimi giorni e soprattutto tra domenica e la giornata di Ferragosto.

Spariamo soltanto che in questi ultimi giorni di vacanza non si verifichi qualcosa di più sostanzioso a causa della sistematicità che i giovanotti mostrano nel voler assiduamente violare il Codice e sfidare i controlli, quando ci sono.