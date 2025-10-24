Ischia, la rinascita parte da Kone, Fontanelli, Manfrellotti, Lonigro e oggi arriva Sibide

Tre punti, i primi della stagione. L’isola torna a respirare dopo settimane di apnea. L’Ischia Calcio ritrova fiducia e compattezza, piegando il Latte Dolce e lasciando finalmente l’ultimo posto in classifica. Un successo che restituisce ossigeno, morale e una prospettiva diversa a un gruppo che finora aveva vissuto solo di rimpianti.

La squadra di Simone Corino si rilancia nella corsa salvezza, affacciandosi alla zona playout con la sensazione di poter riscrivere il proprio campionato. L’Ischia cresce e non soltanto dal punto di vista atletico. La squadra comincia ad avere un’identità precisa: linee più compatte, atteggiamento aggressivo, maggiore equilibrio tra i reparti.

Si vede il lavoro dell’allenatore, si percepisce un cambio di mentalità. È un gruppo che inizia a conoscersi, a parlare la stessa lingua calcistica e a reagire con carattere nei momenti difficili. Qualità indispensabili per chi lotta per la permanenza in Serie D.

Ora serve continuità. Il “Mazzella” deve tornare a essere un fattore determinante. Domenica arriva il Monastir, quinta forza del girone e reduce da un pareggio casalingo con l’Atletico Lodigiani che ha lasciato qualche rammarico.

Una gara impegnativa, ma anche un’occasione per capire se la scintilla accesa contro il Latte Dolce può diventare fiamma duratura. Il successo di domenica ha anche un altro significato: segna l’inizio di una nuova fase. Dopo un’estate in cui il progetto tecnico era stato costruito su basi che si sono rivelate fragili, la società ha scelto di cambiare rotta. Gli acquisti estivi non hanno dato le risposte attese: troppi esperimenti, poco equilibrio e un’identità mai davvero definita. L’Ischia è stata costretta a intervenire con decisione, puntando su profili di esperienza, concretezza e personalità.

Il primo segnale forte è arrivato con l’ingaggio di Salvatore Manfrellotti, attaccante napoletano classe 1994, un nome che in Serie D non ha bisogno di presentazioni. Oltre 300 presenze e circa 70 reti tra i gironi F, G, H e I: un curriculum che parla da sé. Ha vestito maglie importanti come Savoia, Pomigliano, Acireale, Nardò, Messina (dove ha conquistato la promozione in C), ma anche Portici, Angri e Nola. Punta centrale di 1,83, Manfrellotti porta quella concretezza sotto porta che all’Ischia è mancata finora: il reparto offensivo, con appena sei gol realizzati, è stato uno dei peggiori del girone. Dopo l’addio di Bertomeu, autentico flop estivo, serviva una figura capace di garantire peso specifico e mentalità da leader.

Il nuovo ariete gialloblù non è un colpo da vetrina, ma una scelta di sostanza: un centravanti che conosce la categoria e sa cosa significa lottare per salvarsi.

C’è stata poi la firma di Carlos Federico Lonigro, difensore centrale italo-argentino classe 1998, 187 centimetri di fisicità e determinazione. Cresciuto tra Italia e Spagna, ha vestito le maglie di FC Kalundborg (Danimarca), Salernum Baronissi, Angri e Lavello, prima di tornare in patria dopo una stagione tra la Tercera RFEF e l’Eccellenza italiana. Lonigro è un giocatore di temperamento, bravo nell’uno contro uno e nel gioco aereo, ma soprattutto dotato di personalità. In un reparto arretrato che finora ha mostrato fragilità e poca comunicazione, il suo inserimento può diventare decisivo per ridare stabilità e ordine.

L’obiettivo è chiaro: costruire una difesa più solida e meno vulnerabile nei momenti di pressione, aspetto che ha penalizzato l’Ischia in diverse partite.

E non è finita qui. Il club isolano si sta muovendo anche per rinforzare la mediana, un settore rimasto scoperto dopo gli infortuni e il rendimento altalenante di alcuni interpreti.

Il nome più caldo è quello di Aboubacar Sidibe, centrocampista maliano classe 2000, reduce dall’esperienza con la Sancataldese, nel Girone I. Giocatore di grande corsa e dinamismo, ma anche dotato di buone geometrie, Sidibe rappresenterebbe un innesto mirato: un calciatore capace di garantire equilibrio, di rompere il gioco avversario e di avviare la manovra con tempi giusti. Un profilo alla “Matute”, utile in entrambe le fasi e potenzialmente determinante in una squadra che vuole costruire la propria rinascita sulla solidità. Questi nuovi innesti segnano una netta discontinuità rispetto all’impostazione iniziale.

Se in estate si era puntato su giovani e scommesse, ora l’Ischia cambia pelle e punta sull’esperienza. È una correzione di rotta necessaria, figlia della consapevolezza che la categoria richiede equilibrio, struttura e personalità prima ancora che entusiasmo. Corino, dal canto suo, ha trovato finalmente la risposta che cercava dal gruppo. Dopo un avvio complicato, l’Ischia si gode una vittoria che vale più dei tre punti. È la prova che la squadra è viva, che il progetto sta riprendendo forma e che con i nuovi innesti l’obiettivo salvezza può tornare a essere concreto. Domenica contro il Monastir servirà un’altra prestazione di carattere, ma il vento, finalmente, sembra essere cambiato