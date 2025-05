Ischia, la rinascita di un gioiello: riapre l’Hotel Terme & Spa San Michele a Sant’Angelo

Dopo due anni di silenzio, uno dei luoghi simbolo del benessere isolano riapre finalmente le sue porte: il 30 maggio 2025 segna il ritorno dell’Hotel Terme & Spa San Michele, perla incastonata nella baia di Sant’Angelo, sotto la nuova gestione di Fedegroup.

L’annuncio era atteso da tempo, sia dai residenti sia dai turisti affezionati all’isola. La struttura, con le sue eleganti 42 camere e suite panoramiche, torna operativa grazie a un importante investimento del gruppo milanese, già noto per la gestione di resort e dimore storiche in tutta Italia. La riapertura rappresenta non solo un ritorno al turismo termale di alta gamma, ma anche un segnale positivo per l’economia locale.

Immerso in un parco mediterraneo di quasi 2.000 metri quadrati, tra ulivi secolari e bouganville in fiore, l’hotel è un inno al paesaggio e alla tradizione ischitana. Le piscine termali alimentate da sorgente privata – con acque che sgorgano a 50°C – offrono trattamenti terapeutici di eccellenza, dalla fangoterapia alla massoterapia, passando per cure inalatorie e osteopatia.

«Siamo felici di restituire vita a un luogo tanto amato», ha dichiarato Mirko Sanna, CEO di Fedegroup. «Ischia è un territorio unico, e Sant’Angelo ne è l’anima più autentica. Vogliamo valorizzarlo con servizi su misura, legati al benessere e al contatto con la natura».

La scelta di Fedegroup si inserisce in un trend in crescita: sempre più viaggiatori cercano esperienze di rigenerazione personale, lontane dai circuiti di massa. E in questo, l’isola verde ha ancora molto da offrire.

Ad accogliere gli ospiti, anche una rinnovata offerta gastronomica: colazione vista mare al ristorante Le Anfore, Pool Bar e servizio in camera, nel rispetto delle esigenze moderne ma con il calore dell’ospitalità mediterranea.

La comunità di Sant’Angelo saluta con entusiasmo questo nuovo inizio. Riapre non solo un albergo, ma un luogo dell’anima: dove l’acqua cura, il silenzio rigenera e ogni angolo racconta un frammento di bellezza.