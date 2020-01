Ischia, la piscina negata! La denuncia video di Tonia ed Emanuela

A.S.D. Diving Agency Ischia è un’associazione sportiva che opera da anni come centro subacqueo, scuola nuoto, nella pratica dell’atletica leggera e del ciclismo. Nell’aprile del 2019 abbiamo protocollato la richiesta di concessione di corsie della piscina comunale F. Ferrandino di Ischia al comune secondo quanto previsto dal regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi deliberato dal consiglio comunale n.64 del 12/12/2003. Il 17 gennaio 2020 abbiamo letto su un giornale locale, il Dispari, che l’impianto aveva riaperto. Nonostante i numerosi solleciti non abbiamo ancora avuto risposta alla nostra istanza. Attualmente non ci sono delibere che attestino a chi siano stati concessi gli spazi dell’impianto e secondo quali criteri.

Sono queste le parole, chiarissime, dell’ A.S.D. Diving Agency Ischia che, con coraggio, ha denunciato, ancora una volta, la cattiva gestione delle strutture sportive del Comune di Ischia. Questo è il caso della piscina, ma lo stesso si può dire per il Palazzetto dello Sport, per lo Stadio Rispoli e per la Palestra “Sogliuzzo”. Una gestione clientelare e chiusa che è tipica del peggior modo di fare.

Ma, per fortuna, c’è qualcuno che ha coraggio e ci mette la faccia. Il nostro grazie a Tonia ed Emanuela che hanno reso pubblico, quello che denunciamo da anni. Siamo con voi!

Ci spiace che l’ A.S.D. Diving Agency Ischia non abbia sponsor politici. Magari le nostre “ragazze con il coraggio” possono provare a bussare al Comune di Barano. Forse, solo così, grazie alla raccomandazione di Dionigi Gaudioso, riusciranno ad avere qualche corsia. che è quello che è successo alla Sogliuzzo con l’Isolaverde Basket.

p.s. Consiglio spassionato all’ A.S.D. Diving Agency Ischia: trovate una sede nel comune di Ischia, altrimenti, se mai vi daranno delle corse, le pagherete una cifra blu e si nasconderanno dietro un infame regolamento. Non siete sole, di società discriminate, costrette al silenzio e ad accettare condizioni umilianti, la storia dello sport ad Ischia è piena. Siamo con VOI!